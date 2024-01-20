السبت 20 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يؤكد ضرورة توعية المزارعين بالحفاظ على البيئة

جانب من اجتماع محافظ
جانب من اجتماع محافظ أسيوط

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، ضرورة تكثيف البرامج وعقد الندوات واللقاءات مع الفلاحين والمزارعين وتوعيتهم بأهمية الحفاظ على البيئة والتخلص الآمن من المخلفات الزراعية دون اللجوء إلى الحرق المكشوف الذي يضر بالبيئة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، فضلًا عن أهمية التطوير واستخدام تقاوي وبذور عالية الجودة والإنتاجية.

وشدد سعد على أهمية تتضافر وتكثيف الجهود في العمل بين كافة الجهات المعينة في هذا الشأن، للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع تبويرها والتوسع في زراعة محاصيل جديدة بكافة الطرق الممكنة، والتي تساهم في زيادة الأمن الغذائي والتغذية والزراعة المستدامة.

المزارعون هم مسؤولي الأمن الغذائي والتغذية لأبناء الوطن

وناقش محافظ أسيوط، خلال لقاءه الدكتور رضا عليوه، وكيل وزارة الزراعة، جهود وأنشطة مديرية الزراعة خلال الفترة الماضية وخاصة في قطاع حماية الأراضي الزراعية وإزالة التعديات بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة فضلًا عن فعاليات التوعية للفلاحين والمزراعين في المراكز والقرى المختلفة.

وأكد محافظ أسيوط ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن كـ(رؤساء المراكز والأحياء وإدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة ومنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة ومسئولي الجمعيات الزراعية وغيرها)، لرصد أية تعديات وإزالتها في مهدها دون تهاون أو تقاعس لمواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

ولفت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محاضر وفرض غرامات حيال المتعدين والمخالفين لردع كل من تسول له نفسه التعدي على الأراضي الزراعية ومخالفة القانون والقرارات الصادرة في هذا الشأن.

وأشار إلى أهمية تضافر وتكثيف الجهود في العمل على الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع تبويرها والتوسع في زراعة محاصيل جديدة بكافة الطرق الممكنة والتوسع في زراعة محاصيل جديدة تساهم في زيادة الأمن الغذائي والزراعة المستدامة.

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