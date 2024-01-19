قوافل طبية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بأسيوط

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن تنظيم قوافل لإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان بمركزي القوصية ومنفلوط بدءًا من السبت 20 يناير الجاري وحتى الخميس 25 يناير، للسيدات المستهدفات بالمناطق المحرومة من الخدمة وتلبية الاحتياجات بتلك المناطق واستهداف الإدارات الساخنة ذات المؤشرات السكانية المنخفضة والقرى الفقيرة التابعة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لمواجهة الزيادة السكانية، لافتًا إلى العمل على توحيد الجهود المبذولة لزيادة الوعي بخدمات تنظيم الأسرة والحرص على توفير الخدمات للمناطق المحرومة ذات الكثافة السكانية العالية.

وأشار محافظ أسيوط، إلى تقديمه لكل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ تلك الفعاليات والقوافل الطبية بالتنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية في هذا الشأن من بينها الوحدات المحلية بالمركزين والقرى التابعة ومسئولي الأوقاف والشباب والرياضة وغيرها.

وأوضح الدكتور محمد زين الدين، حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أن قوافل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية يتم تنفيذها في كافة الوحدات التابعة لإدارتي مركزي (القوصية، ومنفلوط) وفقًا لبرنامج زمني بواقع 3 أيام لكل مركز حيث سيتم تنفيذ 3 قوافل خدمية بإدارة القوصية الصحية خلال الفترة من 20 إلى 22 يناير 2024 على أن يتم قوافل آخرى بإدارة منفلوط الصحية خلال الفترة من 23 وحتى 25 يناير بإدارة منفلوط.

وأكد على مشاركة 3- 4 عيادات متنقلة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والمشورة ومتابعة الحمل وكشف الأطفال بالإضافة إلى تنفيذ الفرق المتنقلة بالوحدات الثابتة مع توفير 2 أخصائيات نساء للتعامل مع حالات الإحالة لتركيب كبسولات الامبلانون واللوالب لتلبية احتياجات الجمهور المستهدف بهذه القرى مع التركيز على قرى (بلوط، مير، بني قرة) بإدارة القوصية، وقرى (بني رافع، الحواتكة، العزية) بإدارة منفلوط والتي تعد من قرى حياة كريمة على أن يتم تغيير نقاط التمركز في قرية مختلفة يوميًا على مدار الايام الثلاث لتلبية احتياجات أكبر عدد من الجمهور المستهدف وذلك بإشراف الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة وبمتابعة فرق قطاع السكان وتنظيم الأسرة وفرق الإشراف بالمديرية والإدارات الصحية.