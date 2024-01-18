الخميس 18 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يكلف رؤساء المراكز والقرى بالمرور على مخرات السيول

مخرات السيول
مخرات السيول

كلف اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومسئولي مديرية الري بالمرور على مخرات السيول وسدود الاعاقة بالمحافظة للوقوف على الحالة الفنية لها وتطهيرها وإزالة التعديات عليها والتأكد من جاهزيتها تحسبًا لحدوث أي طارئ أو أية تقلبات جوية ضمن الاجراءات الاستباقية التي تتخذها المحافظة في هذا الشأن.

 

وأشار اللواء عصام سعد، إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين الوحدات المحلية والقروية ومديرية الري والإدارات التابعة لها وكافة الجهات المعنية في هذا الشأن لإتخاذ الاجراءات الاحترازية اللازمة حيال ذلك.

مراجعة خطة تصريف المياه الزائدة ومسارها


كما لفت إلى ضرورة مراجعة خطة تصريف المياه الزائدة ومسارها وخلف السدود وإزالة أي شكل من أشكال التعديات ورفع العوائق أمام الحجوزات والسحارات والتأكد من سلامة الجسور والطرق علي المجاري المائية وجاهزية المصارف وقدرة البوابات للفتح والقفل لتصريف المياه الزائدة تحسبًا لأي طارئ.


وفي هذا الإطار قام عدد من رؤساء المراكز والقرى بالمرور على بعض مخرات السيول لمراجعة التدابير والاستعدادات لفصل الشتاء وتحسبًا لحدوث أي سيول أو أمطار والتأكد من جاهزية مخرات السيول وتطهير المصارف وإزالة الحشائش والعوائق منها.


وجرى متابعة مخر السيل بقرية الحوطا الشرقية بحضور المهندس خلف على عابد رئيس الوحدة المحلية بالحوطا للتأكد على جاهزية مخر السيل في حالة حدوث الأمطار الغزيرة والسيول وتطهيره من المعوقات والحشائش ومدى استعداداها لاستقبال مياه الأمطار وتصريفها خاصة مع خلال فصل الشتاء وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بالتنسيق بين رئاسة مركز ومدينة ديروط والوحدة المحلية بالحوطا وهندسة رى شرق ديروط.

مخرات السيول
مخرات السيول
مخرات السيول
مخرات السيول
مخرات السيول
مخرات السيول
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مديرية الري للمراكز والمدن والأحياء مخرات السيول وسدود الاعاقة وإزالة التعديات عليها لحدوث أي طارئ تقلبات جوية

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