رئيس جامعة أسيوط يستقبل الملحق الثقافى الكويتى لبحث سبل التعاون المشترك

استقبل الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، اليوم الأربعاء، الدكتور عبدالرحمن العرجان الملحق الثقافى لدولة الكويت بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون المشترك فى المجالات البحثية والأكاديمية بين الطرفين، بحضور الدكتور دويب صابر عميد كلية الحقوق والمستشار القانونى لرئيس جامعة أسيوط.

وشهد اللقاء، حوارًا حول عدد من الموضوعات الخاصة بالعملية التعليمية والبحثية، وفتح مجالات جديدة للتعاون، والارتقاء به في مختلف المجالات التعليمية والثقافية والبحثية.

ورحب الدكتور المنشاوى بضيف الجامعة، مشيداَ بعلاقات التعاون المثمرة والإخاء مع دولة الكويت وعمق العلاقات العلمية والثقافية التي تجمع الشعبين المصري والكويتي، لافتًا أن جامعة أسيوط تهتم بالطلاب الوافدين، وتقدم تيسيرات لهم وتحرص على إدماجهم في الأنشطة العلمية والطلابية مع توفير أفضل مناخ لهم لمساعدتهم على التحصيل العلمي والمعرفي، من أجل إثراء تجربتهم التعليمية في الجامعة، ولتصبح واجهتهم المفضلة، لنقل وتبادل التجارب والخبرات العلمية والبحثية والثقافية والاجتماعية والانسانية. من خلال البرامج العلمية والدراسية المتميزة.

ومن جانبه، أعرب الدكتور عبد الرحمن الرجعان، عن الرغبة في دعم أواصر التعاون مع جامعة أسيوط، مشيدًا بمكانة جامعة أسيوط وتميزها العلمي والثقافي وبمركزها المتقدم فى التصنيف الدولي، موجها شكره لإدارة الجامعة على ما تقدمه من خدمات تعليمية وبرامج دراسية ورعاية اجتماعية وصحية متميزة لطلابها الوافدين.