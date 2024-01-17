الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يبحث موقف حوكمة وحصر أصول أملاك الدولة بالمراكز والمدن

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماعًا مع مسئولي أملاك الدولة بحضور رؤساء المراكز لمتابعة حوكمة أصول أملاك الدولة ومناقشة ما تم بشأن الانتهاء من حصر أملاك الدولة لإنشاء قاعدة بيانات متكاملة وإنجاز إدخال البيانات الخاصة بها.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بحصر وحوكمة الأصول المملوكة للدولة؛ لدعم التخطيط السليم للاستفادة المثلي منها لصالح إقامة مشروعات قومية في ظل بناء الجمهورية الجديدة وفي إطار تنفيذ رؤية مصر 2030.


جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة واسلام محمد زكي مندوب وزارة الانتاج الحربي وأحمد شوقي مدير عام جهاز أملاك الدولة بالمحافظة والمهندسة فاطمة عبدالحليم مدير وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة وعلي عبدالله مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمحافظة ومنار غالي مدير الشئون القانونية بالمحافظة ورؤساء المراكز والمدن ومديري إدارات الأملاك بالمراكز ومسئولي المتغيرات المكانية.


حصر أملاك الدولة


وجرى خلال الاجتماع عرض موقف الوحدات المحلية من حيث حصر أملاك الدولة وموقف استيفاء النماذج الخاصة بالحصر، طبقًا للنموذج المعد لإنشاء قاعدة بيانات متكاملة مدعمة بالوثائق الثبوتية للأصول من خلال تصوير الموقع ورفع إحداثياته والوصف الشامل للموقع متضمنًا العنوان بالكامل.


وقال المحافظ إن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا المشروع نظرًا لأهميته الاستراتيجية في تعظيم الأصول والاستفادة منها على الوجه الأكمل، مؤكدًا أن مؤسسات الدولة بمختلف أجهزتها تسعى في المقام الأول لاختيار أفضل السبل للاستثمار وإدارة جميع الأصول المملوكة وغير المستغلة حاليًا بهدف تحقيق المصلحة العامة وتعظيم الاستفادة منها مما يسهم في تحقيق رؤية الدولة.

ولفت إلى تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء وتوجيهات وزارة التنمية المحلية، بوضع أنسب الحلول لتعظيم عوائد وموارد الدولة وتحقيق الاستفادة والاستغلال الأمثل والحفاظ على أصول وأملاك الدولة.


وأكد المحافظ أهمية توثيق وتدقيق كل بيانات أصول أملاك الدولة بكل أنواعها المختلفة على الطبيعة وحوكمة وتبسيط إجراءات منظومة أصول وأملاك الدولة وتعظيم عوائد وموارد الدولة وتحقيق الاستفادة والاستغلال الأمثل للأصول المملوكة وبناء قاعدة بيانات متكاملة تربط الأصل مع بيانات الجهة المالكة مع إجراء دراسة لكيفية استغلال تلك الأراضي الاستغلال الأمثل لاحتياجات المحافظة في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية لتحقيق أكبر عائد اقتصادي.


وأشار اللواء عصام سعد، إلى ضرورة تضافر جهود كافة الجهات لسرعة الانتهاء من حصر أصول وأملاك الدولة وتحديد موقفها وكيفية الاستفادة منها، مشددًا على سرعة استكمال واستيفاء الحصر المطلوب بحد أقصى حتى نهاية الشهر موجهًا مدير جهاز أملاك الدولة بحث العاملين على العمل بجد واجتهاد والإسراع في إعداد البيانات الخاصة بحصر أملاك الدولة، وتوحيد الرؤى للانتهاء من حصر تلك الأراضي لبحث كيفية استغلالها.

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مسئولي أملاك الدولة متابعة حوكمة أصول أملاك الدولة حصر أملاك الدولة قاعدة بيانات متكاملة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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