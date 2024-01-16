الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة أسيوط تواصل دعمها لجميع أفراد المجتمع الجامعى وتوفر مواصلات بأسعار مخفضة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد مركز الخدمة العامة للسيارات ووسائل النقل، بجامعة أسيوط، اجتماعًا برئاسة الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، لاستعراض أبرز أنشطة الإدارة خلال الفترة الماضية، ومناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة؛ بتطوير العمل خلال الفترة المقبلة، وتعزيز الدور الذي تقوم به الوحدة.


وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، أن مركز الخدمة العامة للسيارات، يمثل أحد القطاعات الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الجامعية، والهادفة إلى تقديم خدمات مخفضة وميسرة؛ لكافة أفراد المجتمع الجامعي، وذلك في ضوء حرص إدارة الجامعة على تعظيم الإفادة من كافة إمكانيات الجامعة؛ في رفع مستوي الأداء الإداري والخدمي، وتحقيق التكامل المنشود مع مختلف القطاعات؛ تنفيذًا للخطة الاستراتيجية للجامعة.


وأكد الدكتور المنشاوي، أن جامعة أسيوط تواصل دعمها لكافة أفراد المجتمع الجامعي وتوفر مواصلات بأسعار مخفضة، كما تسعى إلى تعظيم الاستفادة من كافة إمكانيات الجامعة، مع عمل صيانة لوسائل النقل بالجامعة، وذلك بما يواكب تطوير البنية التحتية لقطاعات الجامعة، وتعزيز جهودها وتنميتها.


حضر الاجتماع؛ الدكتور برنس ميخائيل المستشار المالي لرئيس الجامعة، وأعضاء مجلس إدارة المركز، وهم شوكت صابر أمين عام الجامعة، وأسامة السيد أمين الجامعة المساعد، والدكتور أحمد حمزة حسيني المشرف على شئون السيارات ووسائل النقل بالجامعة، والمهندس أحمد عبدالرحيم مدير المركز، ومحمد أمين سلامة مدير عام الحسابات والموازنة، وهيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، ومحمد إبراهيم حسن مشرف التموين بالإدارة.

مركز الخدمة العامة للسيارات ووسائل النقل بجامعة أسيوط الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة بتطوير العمل خلال الفترة المقبلة وتعزيز الدور الذي تقوم به الوحدة مركز الخدمة العامة للسيارات خدمات مخفضة وميسرة

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