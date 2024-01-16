الثلاثاء 16 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يبحث تنمية الموارد الذاتية وترشيد الإنفاق بالقطاعات الخدمية والوحدات المحلية

جانب من اجتماع محافظ
جانب من اجتماع محافظ أسيوط

بحث اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تنمية الموارد الذاتية، وترشيد الانفاق بالقطاعات الخدمية والوحدات المحلية بالقطاعات الخدمية المختلفة والوحدات المحلية بمراكز وقرى المحافظة وذلك لتقديم خدمات أفضل للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات الدولة، وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، جاء ذلك خلال لقائه مع أشرف محمد حسن مدير الشئون المالية والادارية بالديوان العام.

تعظيم جهود تحصيل الايرادات


وقد تضمن اللقاء استعراض ما تم خلال العام المالي الحالي 2023- 2024 من الجهود المبذولة لتعظيم جهود تحصيل الايرادات بجميع مراكز وأحياء المحافظة، وكافة المشروعات والقطاعات لتعظيم الإستفادة من الإيرادات وتعظيمها والعمل على تنمية موارد المحافظة فضلًا عن مناقشة المعوقات في هذا الشأن.

وناقش المحافظ سبل تنمية الموارد الذاتية بالقطاعات الخدمية والوحدات المحلية وما تم تنفيذه من توجيهاته لزيادة معدلات التحصيل لمستحقات الدولة، وذلك ما ينعكس على تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين وضمان تلبية احتياجات القطاعات المهمة والحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر والإسراع في برامج التنمية وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية.

ضرورة اتخاذ خطوات جادة بدعم سبل تحصيل المتأخرات المستحقة بالمراكز والمدن

 و ضرورة اتخاذ خطوات جادة بدعم سبل تحصيل المتأخرات المستحقة بالمراكز والمدن لتعظيم الإيرادات واسترداد حقوق الدولة وتفعيل دور أقسام الإيرادات وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العاملين المقصرين لتعظيم الإيرادات والإستفادة منها في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة.

وأشار محافظ أسيوط إلى ضرورة تضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية والعمل بروح الفريق الواحد لتطوير الأداء لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في الوقت الذي يتم فيه ترشيد النفقات من ميزانية المحافظة وفقًا لمشروع قرار مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي 2023– 2024 والضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق.

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تنمية الموارد الذاتية ترشيد الإنفاق تقديم خدمات أفضل للمواطنين الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تعظيم جهود تحصيل الايرادات

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