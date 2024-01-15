الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رصف الطريق السريع إلى سوهاج.. أسيوط تواصل تطوير شوارع مركز البداري

رصف طرق
رصف طرق

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن أعمال التطوير بشوارع مركز البداري مستمرة برصف الطريق السريع "البداري- سوهاج" ضمن خطة المحافظة 2023- 2024 لرفع كفاءة وتطوير الطرق والشوارع لتسهيل النقل والانتقال بين المراكز والقرى لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030 التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأوضح اللواء عصام سعد إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات ورفع العبء عن كاهلهم ووفقًا للإمكانيات المتاحة والاعتمادات المتوفرة مشيرًا إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن لتذليل العقبات ونهو الأعمال في المواعيد المحددة وفقًا للجدول الزمني المقرر.


تنفيذ أعمال النظافة وإزالة التعديات

وأضاف محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري إنه تم رصف الطريق السريع "البداري/سوهاج" عقب تنفيذ أعمال نظافة وإزالة التعديات ورفع الاشغالات وفرش ووضع التربة الزلطية ودكها وتسويتها لنهو عملية الرصف بطريقة سليمة للحفاظ على المواطنين من حوادث الطرق تلاها أعمال وضع الطبقة الأخيرة للرصف وإظهار الشكل الجمالي.

وأوضح محمد حسن الديب إلى تنفيذ الأعمال بمتابعة نواب رئيس المركز ومسئولي الرصف والاشغالات والمرافق بمركز البداري وبالتنسيق مع شركات المرافق للتأكد من الإنتهاء من كافة أعمال البنية التحتية كخطوط وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي وغيرها مؤكدًا على متابعته المستمرة للمشروعات وأعمال التطوير الجاري تنفيذها بقرى المركز أولًا بأول بناءًا على تعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الذي شدد على النزول إلى الواقع لمتابعة مراحل العمل ومدى مطابقتها للمواصفات والمعايير المقررة.

وأضاف محمد حسن الديب أن أعمال التطوير والنظافة مستمرة في كافة الشوارع والميادين بمختلف مناطق المركز وذلك طبقًا للخطة الموضوعة للنهوض بمستوي الخدمة المقدمة للمواطنين.

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اللواء عصام سعد محافظ أسيوط استمرار أعمال التطوير شوارع مركز البداري رصف الطريق السريع وتطوير الطرق والشوارع

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