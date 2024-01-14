وزير الاتصالات ومحافظ أسيوط يفتتحان مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية

افتتح د.عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يرافقه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية التابعة للشركة المصرية للاتصالات بمدينة أسيوط الجديدة والتي دخلت الخدمة العام الدراسي الحالي 2023/2024.

جاء ذلك خلال زيارته للمحافظة اليوم الأحد في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحافظة أسيوط والشركة المصرية للاتصالات في إطار استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات الرقمية ورؤيتها لإعداد جيل من العمالة الفنية المؤهلة بأعلى معايير الكفاءة والجودة وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتعد أول مدرسة ذكية متخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مطبقة للمعايير الدولية وتأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الانسان وتنمية المهارات والقدرات الرقمية والتي يعد من أحد ركائزها هو تحقيق الشمول التكنولوجي من خلال توفير فرص متميزة في التعلم والتدريب التقني في كافة أنحاء الجمهورية لتحقيق رؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي المهندسة هدى دحروج مستشار الوزير للتنمية المجتمعية والدكتورة هدى بركة مستشار وزير الاتصالات لتنمية المهارات التكنولوجية والدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومي للاتصالات والمهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والدكتورة نجلاء نصير رئيس قطاع المسئولية المجتمعية بالشركة المصرية للاتصالات، ومحمد ابراهيم دسوقى وكيل مديرية التربية والتعليم بأسيوط، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفنى بالمحافظة، وابتسام يسري مدير الأكاديمية لمدرسة we للتكنولوجيا، الدكتور محمد رأفت ممثل وحدة مدارس تكنولوجيا تطبيقية، وعدد من مسئولي الشركة.



إنشاء مدارس WE لإعداد الشباب لمتطلبات سوق العمل

أكد وزير الاتصالات أن رؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من إنشاء مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية هو إعداد الشباب لمتطلبات سوق العمل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي يهتم بالكفاءة بالإضافة إلى تغيير الصورة القديمة عن خريجي المدارس الفنية مشيرًا إلى أن يشترط للإلتحاق بمدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية أن يكون الطالب متفوقًا موضحًا إنه تم البدء منذ 3 سنوات في إنشاء هذه المدارس بحيث يكون فى كل محافظة واحدة من مدارسWE للتكنولوجيا التطبيقية في ضوء التعاون المثمر مع وزارة التربية والتعليم بهدف سد الفجوة بين العملية التعليمية النظرية والاحتياجات الفعلية لسوق العمل من خلال صقل مهارات الطلاب في التخصصات الأكثر طلبًا في سوق العمل الحالي والمستقبلي اعتمادًا على مناهج على أعلى مستوى كما يتم إتاحة التدريب العملى لطلاب هذه المدارس لاكسابهم الخبرات التى يتطلبها سوق العمل.

وأجرى د.عمرو طلعت ومحافظ أسيوط حوارًا مفتوحًا مع مجموعة من الطلاب بالمدرسة للاستماع لأرائهم حول أسلوب التدريس والمناهج المقدمة لهم بالمدرسة، ومدى استفادتهم منها ووجهوا كلمة حثوا خلالها الطلاب علي الجد والاجتهاد والتعلم وضرورة اكتساب الخبرات، حيث أن القطاع متطورًا يوما عن يوم، فهو لا يقتصر علي فترة الدراسة فقط بالمدرسة أو التعليم العالي، بل يظل ملازم للإنسان طوال فترة حياته، حتي يتحكم في نوعية الوظيفة الخاصة بكل شخص.

من جانبه، أكد محافظ أسيوط أهمية مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية بأسيط الجديدة لخدمة أبناء المحافظة وتأهيلهم لسوق العمل فى مجال الاتصالات ومواكبة التحول الرقمي الذى تشهده مصر تحت رعاية ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للنهوض بقطاع التعليم والتوسع في التحول الرقمي في كافة القطاعات لمواكبة التطور العلمي في كافة المجالات وبناء مصر الرقمية، وفتح أسوق جديدة للعمل فى قطاع تكنولوجيا المعلومات، معلنًا تقديمه كافة أوجه الدعم والمساعدة في التوسع إنشاء فروع أخرى للمدرسة بالمحافظة بالتعاون بين الشركة المصرية للاتصالات ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

أشار المحافظ إلى أن هذه النوعية من المدارس تعكس ما تقدمه الدولة من تعليم عالي الجودة وفقا لأفضل المعايير الدولية والتي من المستهدف التوسع بها خلال المرحلة المقبلة وفقًا لرؤية القيادة السياسية والخطة الاستراتيجية التى تتبناها الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 لافتًا إلى إنه تم بناء ما يقرب من 500 مدرسة بإجمالي 7750 فصل بجميع قرى ومراكز وأحياء المحافظة خلال العشر سنوات الأخيرة بتكلفة تصل إلى تبلغ 2 مليار و286 مليون جنيه.

وقالت د.نجلاء نصير رئيس قطاع المسئولية المجتمعية بالشركة المصرية للاتصالات أن مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية في أسيوط الجديدة يأتي تجسيدًا لخطة الشركة في مسعاها نحو تغيير الصورة النمطية للتعليم الفني في مصر، وهو ما انعكس بوضوح في زيادة الإقبال على الالتحاق بها على مستوى محافظات الجمهورية مضيفًا أن الشركة تواصل القيام بدورها المجتمعي في دعم وتطوير منظومة التعليم الفني في مصر لتحقيق هدفها فى إعداد جيل جديد من العمالة الفنية المؤهلة القادرة على المنافسة فى أسواق الاتصالات المحلية والإقليمية والدولية، وبناء ثقافة جديدة تواكب تحديات ومتطلبات منظومة التعليم الحديثة والتى تعد خطوة هامة على طريق تطوير التعليم فى مصر."

فيما أوضحت وابتسام يسري مدير الأكاديمية لمدرسة we للتكنولوجيا إنه تم بدء العمل بمدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية بأسيوط جديدة فى العام الدراسي الحالي 2023/2024 والتحق بالمدرسة 71 طالب وطالبة بعد اجتيازهم عدد من الاختبارات في اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات وكذلك اختبارات القدرات والمقابلات الشخصية حيث أن السعة الكلية الاستيعابية للمدرسة 28 فصل.

أشار الدكتور محمد رأفت ممثل وحدة مدارس تكنولوجيا تطبيقية إلى أن مدرسة WE هي مدرسة ثانوية فنية بنظام ثلاث سنوات بعد الشهادة الإعدادية الهدف منها إعداد فني تكنولوجيست على أعلى مستوى تقني في مجالات ( الاتصالات - تكنولوجيا المعلومات – البرمجة) ويحصل الطالب بعد الإنتهاء من الدراسة على شهادة الدبلوم الفني المتخصص في التخصص الذى تمت دراسته على مدار سنوات الدراسة وشهادة خبرة من الشركة المصرية للاتصالات we موضحا أن المدرسة توفر تدريبًا عمليًا بمعامل وورش مجهزة بأحدث الأجهزة والتقنيات التكنولوجية وكذلك تدريبات ميدانية للطلاب داخل المواقع الفنية بالشركة المصرية للاتصالات والشركات التابعة بهدف إكساب الطلاب المهارات الفنية المطلوبة لإعداد فني محترف يدرك ثقافة العمل المعاصر ولديه القدرة على الانخراط في سوق العمل.

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