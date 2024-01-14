الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس "مياه أسيوط" يتابع تنفيذ مشروعات "حياة كريمة"

جانب من الجولة
جانب من الجولة

عقد المهندس علي الشرقاوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، اجتماعًا مع الدكتور ياسر محمود، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد؛ لمناقشة ما تم تنفيذه من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والوقوف على معدلات تنفيذ المشروع بالقري المتناثرة بالمركز والاطمئنان على جودة سير العمل.


يأتي ذلك استمرارًا لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي يتم تنفيذها بقري مركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، يرافقه المهندس رفعت محمد، مستشار الشركة القابضة لمشروعات حياة كريمة، والمهندس حسام أحمد علي، رئيس قطاع الوادي الجديد.


مشروعات ضخمة لخدمة أهالي الفرافرة


وأوضح رئيس الشركة أن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تنفذها الشركة، تضم تركيب وصلات منزلية وتدعيم ورفع كفاءة خزانات مياه الشرب والصرف الصحي بقري مركز الفرافرة بالوادي الجديد؛ وتأتي بتوجيهات من القيادة السياسية وتحت رعاية المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس الإدارة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والتي بدأت بإجراء معاينة للقرى بمركز الفرافر،  وعمل حصر بها ولقاء مع أهالي المنطقة لتقديم خدمات مياه شرب وصرف صحى، واقتراحات لبدائل الحلول تتناسب مع طبيعة المكان.


ومن ثم تم الانتقال لجولة تفقدية ميدانية على المشروعات المنفذة بالقري المتناثرة بالفرافرة وهم: (زراعة 16 وزراعة 14 وزراعة 10 وقرية الطناني)، حيث ذكر رئيس قطاع الوادي الجديد أنه جار الانتهاء من تنفيذ المشروع، وذلك بتدعيم ورفع كفاءة خزانات مياه الشرب والصرف الصحي، سعة الخزان الواحد منها ٥ متر٣، وتوريد وتركيب خزانات صرف صحي مصمت بولي إيثيلين يتم كسحها بصفة مستمرة، لضمان عدم الرشح على المنازل المجاورة وإلغاء الخزانات القديمة، هذا بالإضافة إلى توفير سيارتي كسح لضمان خدمة نزح المياه بصفة مستمرة، بجانب سيارات الكسح التابعة للوحدة المحلية، بالإضافة إلى تفقد مشروع تركيب وصلات منزلية مياه شرب وصرف صحي لقرى المركز.


وفى نهاية الزيارة، أوصي "الشرقاوي" بسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات حتى يستفيد منه أكبر عدد من المواطنين القاطنين بمركز الفرافرة في أقرب وقت ممكن، ومتابعة ما تم تنفيذه، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي لتحسين خدمات مياه شرب والصرف الصحي على مستوى المحافظة بما يتلاءم مع طبيعة كل منطقة.

جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
المهندس على الشرقاوي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد

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