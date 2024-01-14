وزير الاتصالات يتفقد عددًا من المشروعات في أسيوط

وصل قبل قليل، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأحد، إلى محافظة أسيوط، وكان في استقباله اللواء عصام سعد، محافظة أسيوط، وعدد من قيادات البريد والاتصالات والمحافظة.

وقال محافظ أسيوط، إن زيارة وزير الاتصالات، للمحافظة تتضمن تفقد القرية التكنولوجية بأسيوط الجديدة، وتوقيع بروتوكول بين محافظة أسيوط والجامعة والوزارة وافتتاح مكتب بريد حي المستقبل، وتفقد مدرسة «we» بمدينة الرحاب بأسيوط الجديدة.

وأوضح المحافظ، أن زيارة وزير الاتصالات للمحافظة، تتضمن عقد اجتماع مع رؤساء الجامعات بالمحافظة ثم التوجه لتفقد مسرح المنطقة التكنولوجية وتوقيع مذكرات التفاهم بشأن تطوير المؤسسي لديوان عام محافظة أسيوط والجهات التابعة لها ومديريات الخدمات ومذكرة تفاهم للمعهد القومي للاتصالات وجامعة أسيوط، ثم يتفقد شركات المشاركة بالمنطقة التكنولوجية وافتتاح مكتب بريد أسيوط للمعاشات.

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة