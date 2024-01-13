السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يبحث ترشيد استهلاك الكهرباء وخطط تخفيف الأحمال المؤقتة

جانب من اجتماع محافظ
جانب من اجتماع محافظ أسيوط

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، جهود ترشيد استهلاك الكهرباء بكاقى المراكز والاحياء بالمحافظة وفقا للخطة التى يجرى تنفيذها فضلا عن خطة تخفيف الأحمال التي يتم تنفيذها بصفة مؤقتة وفقًا لقرارات وتعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال لقاءه المهندس محسن محمود حمدى رئيس قطاع توزيع كهرباء أسيوط جنوب وممدوح جبر مدير ادارة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

تنفيذ مراحل خطة ترشيد استهلاك الكهرباء

حيث أكد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ مراحل خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بالتسنيق مع رؤساء المراكز والاحياء واستعرض خطط تخفيف الأحمال التي يتم وضعها من خلال مركز التحكم الإقليمي المسئول عن محافظات الصعيد من أسوان حتى الجيزة.

وأشار المحافظ الى انه تم عقد لقاءات مع مسئولي قطاعات توزيع الكهرباء لمتابعة خطة تخفيف الأحمال التي يتم تنفيذها بصفة مؤقتة مع التنبيه على استثناء المنشآت الحيوية والمرافق الاساسية بالدولة منها "محطات مياه الشرب والصرف الصحي والمستشفيات ومحطات الري وغيرها من المرافق والمنشات الحيوية" وفقًا لخطة التحكم الاقليمي للكهرباء حرصًا على انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح محافظ أسيوط إلى انه تم التشديد على مراعاة العدالة وتحقيق المساواة في انقطاع الكهرباء بين كافة المناطق والأحياء السكنية والقرى والنجوع مراعاة لظروف المواطنين مع تشكيل غرفة عمليات مستمرة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة لمتابعة بلاغات وشكاوى المواطنين والرد عليها.

وأشار محافظ أسيوط ان الدولة تسعى لتحسين وتطوير الخدمة والارتقاء بأداء الشبكة الكهربائية لتواكب قدرات التوليد المضافة والأحمال الكهربائية المتزايدة وتأمين استقرار التيار الكهربائي وهو ما نلمسه بشكل واضح في حياتنا اليومية منوهًا إلى إنه مؤخرًا تم إنشاء وافتتاح محطة كهرباء أسيوط المركبة بطاقة 1500ميجا وات بتكلفة 25 مليار جنيه ومحطة توليد كهرباء أسيوط بالوليدية ذات الضغوط فوق الحرجة قدرة 650 ميجاوات بتكلفة حوالي 8 مليار جنيه لافتا الى تنظيم رحلات لطلاب الجامعات والمدارس لزيارة تلك المشروعات القومية العملاقة للتعرف على الانجازات التي تحققت بمصرنا الجديدة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

جانب من اجتماع محافظ أسيوط
جانب من اجتماع محافظ أسيوط
جانب من اجتماع محافظ أسيوط
جانب من اجتماع محافظ أسيوط
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ترشيد استهلاك الكهرباء خطة تخفيف الاحمال رئيس مجلس الوزراء وزير الكهرباء المهندس محسن محمود حمدى رئيس قطاع توزيع كهرباء أسيوط

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