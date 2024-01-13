السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إعادة تأهيل بعض طرق القوصية لأسيوط ضمن تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة

رصف طرق
رصف طرق

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن إعادة تأهيل ورصف الطريق الذي يربط بين الطريق الصحراوى الغربي "أسيوط - القاهرة" والدير المحرق إحدى المحطات الهامة لمسار رحلة العائلة المقدسة، والذي يعد أحد أهم المشروعات التراثية والحضارية والثقافية والدينية الذى توليه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اهتمامًا كبيرًا.


وأشار اللواء عصام سعد إلى ضرورة المتابعة الدورية للمشروعات الجاري تنفيذها للاطمئنان على تنفيذ مراحل العمل وفقًا للاشتراطات والمواصفات الفنية، مؤكدًا على تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتنفيذ خطط التنمية الموضوعة ورفع قدرات البنية الأساسية لتوفير سبل الراحة لهم في النقل والانتقال تحقيقًا لخطط التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030 والعمل على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتي من بينها الطرق المؤدية إلى نقاط مسار العائلة المقدسة وخاصة نقطة دير السيدة العذراء مريم المحرق بالقوصية والخروج بالمظهر الذي يليق بالطبيعة الدينية والأثرية والسياحية.


بدء أعمال رصف الطريق حتى مدخل الدير المحرق


وأشار المحافظ إلى أنه تم توجيه اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية بالمتابعة الميدانية المستمرة للأعمال الجارى تنفيذها، لافتًا إلى أنه تم البدء في أعمال إعادة رصف طريق مدرسة الزراعة، الذى يبدأ من المدرسة الثانوية الزراعية حتى مدخل الدير المحرق بطول 8 كم، وذلك بتنفيذ إدارة مشروعات الري لمشروع الحائط الساند ضمن خطط التدبيش للترع التي تقوم بها بطول 4 كم خلال العامين الماليين 2023 و2024 وخطة 2024 - 2025، في إطار تنفيذ بروتوكول مع الهيئة العامة للطرق والكبارى.

رصف طرق
رصف طرق
رصف طرق
رصف طرق
رصف طرق
رصف طرق
رصف طرق
رصف طرق
رصف طرق
رصف طرق
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الطريق الصحراوى الغربى اسيوط المحطات الهامة لمسار رحلة العائلة المقدسة المشروعات التراثية والحضارية والثقافية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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