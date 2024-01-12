افتتاح معرض الأسر المنتجة والمشروعات الصغيرة بمكتبة مصر العامة بأسيوط

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، معرض الأسر المنتجة والمشروعات الصغيرة الذي تنظمه مديرية التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بحي شرق، وذلك ضمن أنشطة وفعاليات مكتبة مصر العامة وتفعيلًا للمشاركة المجتمعية.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحافظ أسيوط، والذي يُقام بفرع المكتبة بحي شرق بمشاركة أكثر من 15 جمعية أهلية وأسر منتجة.

جاء ذلك بحضور مجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وهاجر أحمد، مدير فرع مكتبة مصر العامة بأسيوط، وجيهان حفني، مدير إدارة الأسر المنتجة بمديرية التضامن الاجتماعي، وممثلي بعض الجمعيات الأهلية والأسر المنتجة.

توفير أسواق تنافسية

تفقد محافظ أسيوط المعرض وأقسامه والمنتجات المعروضة به (المشغولات اليدوية والملابس، والمفروشات، اكسسوارات، وسلع غذائية، منتجات خشبية) فضلًا عن الصناعات اليدوية والحرفية والتراثية مثل المفروشات المنزلية والمنسوجات والخزف والحلى والإكسسوارات من الحرف اليدوية، واستفسر عن أسعار المنتجات، كما استعلم من الأسر عن طرق تصنيع منتجاتهم المختلفة والمعدات المستخدمة في التصنيع، ومدى إمكانية التوسع في منتجاتهم موجهًا الأسر بضرورة توفير أسواق تنافسية، والاهتمام بالجانب التسويقي لتلك المنتجات.

كما تفقد المحافظ المكتبة وتحاور مع الشباب والأطفال المترددين والمتواجدين بأقسام المكتبة، وحثهم على أهمية القراءة والاطلاع واطمأن على جودة الخدمات التي يقدمها كل قسم وتجول داخل أروقة المكتبة من قاعات الاطلاع للأطفال والكبار وقاعات تدريب الحاسب الآلي واللغات والأنشطة والعلوم البحثية والوسائط المتعددة والاستعارة.

وقال اللواء عصام سعد، إن الدولة حريصة على إقامة معارض المنتجات من أجل تحفيز الأسر المنتجة على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وتشجيعهم على تبنى فكر ريادة الأعمال من أجل تعظيم الاستفادة من الطاقات والمهارات الموجودة لديهم لتوفير دخل مناسب باعتبار ذلك عنصرا أساسيا في تنفيذ خطط التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ التي تقوم بها الدولة ومن أجل المساهمة فى القضاء على البطالة، وتوفير فرص عمل مناسبة، مبديًا إعجابه بجودة جميع المنتجات المعروضة من المشغولات اليدوية والأقمشة والملابس الجاهزة والمنتجات الخشبية والإكسسوارات والمفروشات والمواد الغذائية وتنوعها، بالإضافة إلى أسعارها المناسبة.

ووجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بإقامة معارض دائمة والترويج لمنتجاتهم وتسويقها وتشجيع المنتجات المقدمة من ذوي الاحتياجات الخاصة ومتحدي الإعاقة والاهتمام بها، لافتًا إلى أن هذه المعارض تسهم في توفير فرص عمل لرفع المستوى الاقتصادى والاجتماعي لهذه الأسر وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم.

وأشار المحافظ إلى تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل كل العقبات تجاه تنفيذ مثل هذه المعارض والمبادرات وتوفير معارض دائمة لعرض منتجاتها وتلبية احتياجات المستهلكين، وتوفير السلع المختلفة بأسعار مناسبة وتعريف المواطن بها ليستفيد المستهلك وصاحب المشروع معًا، مشيرًا إلى ضرورة تضافر الجهود بين كافة المؤسسات والجهات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني في تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وأشارت مديرة المكتبة إلى استمرار تنظيم المعارض بصفة مستمرة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لتوفير مصدر دخل للأسرة المنتجة ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم، وتوفير احتياجات المترددين على المكتبة من الطلاب وأولياء الأمور والأطفال بمختلف أعمارهم.

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