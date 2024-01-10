أسيوط: زراعة 170 ألف فدان قمح و5 آلاف فول بلدى و11 ألف بنجر

قال د. رضا عليوة سند، وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، إنه تم التوسع في مساحة الرقعة الزراعية للمحاصيل الشتوية هذا العام، حيث تمت زراعة 170480 فدان قمح و5776 فدان فول بلدي و11332 فدان بنجر سكر على مستوي محافظة أسيوط.

أوضح وكيل زراعة أسيوط أن تعليمات د.السيد القصير، وزير الزراعة وتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بضرورة الاهتمام بالأراضي الزراعية وتوسيع مساحة الرقعة الزراعية والمحافظة عليها من محاولات التعدي على الأراضي الزراعية والتغلب على المعوقات بالتنسيق مع رؤساء المراكز بالمحافظة.

تشكيل لجان للمرور على الأراضي الزراعية

وأشار وكيل وزارة الزراعة، إلى أنه تم تشكيل لجنة مكبرة والمرور الميدانى على الحقول للاطمئنان على الزراعات الشتوية والتوصية باتباع التوصيات الفنية الواردة من وزارة الزراعة لتوعية المزارعين بالأصناف الجديدة من البذور والتقاوى عالية الجودة والإنتاجية وأساليب الممارسات الزراعية الحديثة باستخدام الميكنة الحديثة من الزراعة وحتى الحصاد.

أضاف عليوة أن المديرية والعاملين بالقطاع الزراعي بأسيوط خاصة جهاز الإرشاد والمكافحه يقدمون الإرشادات والتوصيات الفنية الواردة من وزارة الزراعة للمزارعين.

وتابع وكيل زراعة أسيوط أنه بالمرور علي الزراعات تبين أنها بحالة جيدة وتتم رعايتها بشكل جيد ما سيؤدي لكثافة إنتاجية عالية.

أكد أن هناك فرقًا من المديرية بالتعاون مع الجمعية الزراعية تقوم بعملية الحصر الفعلي للمساحات المزروعة بالزراعات الموجودة بها، وذلك لتقديم الخدمات الإرشادية اللازمة لتلك الزراعات.

أضاف عليوة أنه بالتنسيق مع رؤساء المراكز والقرى والجمعيات الزراعية يتم التعامل الفوري على المتعدين على الأراضي الزراعية وإزالة التعديات وتحرير المحاضر اللازمة لذلك فور وقوع التعدي، وهذا للحفاظ على الرقعة الزراعية التي تمثل ثروة قومية واجب الحفاظ عليها.

الأراضي الزراعية بأسيوط

الأراضي الزراعية بأسيوط

الأراضي الزراعية بأسيوط

الأراضي الزراعية بأسيوط

الأراضي الزراعية بأسيوط