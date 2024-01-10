الأربعاء 10 يناير 2024
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محافظات

محافظ أسيوط يكلف السكرتير العام بتفقد أعمال الرصف بشوارع البداري

جانب من الجولة
جانب من الجولة

كلَّف اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اللواء علاء بدران، سكرتير عام المحافظة، لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والخطة الاستثمارية 2023- 2024 التي تضمن تطوير وصيانة ورفع كفاءة شبكات الطرق الداخلية 2024 وذلك لمتابعة الأعمال والتأكد من جودة التنفيذ وفقًا للمواصفات والمعايير المقررة تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأكد محافظ أسيوط، متابعته المستمرة للمشروعات وأعمال التطوير أولًا بأول سواء عن طريق جولاته الميدانية أو اجتماعاته الدورية أو توجيهاته لرؤساء المراكز والأحياء وقيادات المحافظة بالنزول إلى الواقع لمتابعة مراحل العمل ومدى مطابقتها للمواصفات.

متابعة أعمال الرصف

وتفقد اللواء علاء بدران، سكرتير عام المحافظة، أعمال الرصف وتركيب البلدورات والانترلوك بالطرق الفرعية الجاري رصفها ضمن الخطة الاستثمارية 2023/2024 والتي يجري تنفيذها بواسطة مشروع وحدة الرصف التابع للمحافظة.

رافقها خلال الجولة التفقدية محمد حسن عبدالكريم رئيس مركز ومدينة البداري، ورضا خلف نائب رئيس المركز والمهندس أسامة أحمد مدير وحدة الرصف والمهندس محمد جمال المدير التنفيذي بالمشروع والمهندس شعبان بمديرية الطرق ومسؤولي المتابعة الميدانية بالمحافظة ونواب رئيس الحي.

وأوضح السكرتير العام إنه تفقد وتابع أعمال الرصف ببعض الشوارع بنطاق مركز البداري ضمن خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الشوارع تسهيلًا للحركة المرورية والنقل والانتقال وإظهار الشكل الجمالي وتوفير شرايين جديدة للتنمية.

وأضاف إلى التنسيق مع شركات المرافق ورئيس المركز للتأكد من الانتهاء من كل أعمال البنية التحتية كخطوط وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي وغيرها حتى يتم الحفاظ على الرصف دون تعدي أو تكسير وفقًا لتعليمات محافظ أسيوط.

وأشار إلى رفع كل الإشغالات والتعديات من المحلات التجارية والباعة الجائلين على حرم الطريق ووضع التربة الزلطية ودكها وتسويتها قبل وضع الطبقة الأسفلتية النهائية بالشكل الملائم للحفاظ على المواطنين من حوادث الطرق.

جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اللواء علاء بدران مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة تطوير وصيانة ورفع كفاءة شبكات الطرق الداخلية أعمال التطوير الطرق الفرعية الجاري رصفها

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