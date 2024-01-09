الثلاثاء 09 يناير 2024
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بودكاست

محافظات

توجيه من محافظ أسيوط بشأن مشروعات هيئة الأبنية التعليمية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ناقش اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، آخر المستجدات بمشروعات هيئة الأبنية التعليمية الجاري تنفيذها بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتيها والمشروع القومي لتطوير الريف، والجاري تنفيذهما ليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها في حياة كريمة.
 

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة، مشيرًا إلى متابعته ونزوله إلى أرض الواقع من خلال جولاته المستمرة لنسب ومعدلات الانجاز والوقوف علي نسب التنفيذ وإزالة كافة المعوقات وتذليل أي تحديات أو معوقات قد تظهر أثناء أعمال التنفيذ.


جاء ذلك خلال لقاءه بالمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بأسيوط.


مناقشة ما تم تنفيذه من خطة هيئة الأبنية التعليمية


وتناول اللقاء مناقشة ما تم تنفيذه من خطة هيئة الأبنية التعليمية من مشروعات جاري العمل بها على أرض المحافظة فضلًا عن مناقشة المعوقات ووضع حلول عاجلة لها بالتنسيق مع الجهات المعنية.


ووجه محافظ أسيوط بتسريع وتيرة العمل لنهو الأعمال في أسرع وقت ممكن طبقًا للخطة الموضوعة مسبقًا ووفقًا للجدول الزمني المقرر لتحسين مستوى الخدمات التي تمس الاحتياجات اليومية للمواطن بالقرى المستهدفة وإحداث نقلة نوعية في حياتهم لافتًا إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات والمؤسسة والهيئات الحكومية وغير الحكومية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بالقطاعات المختلفة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.


وأكد اللواء عصام سعد على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات للتأكد من الالتزام بالاشتراطات والمواصفات الفنية ومعايير الجودة لكافة مراحل العمل بالمشروعات حتى الاستلام النهائي طبقًا للقانون.

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مشروعات هيئة الأبنية التعليمية المبادرة الرئاسية حياة كريمة المشروع القومي لتطوير الريف المصري الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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