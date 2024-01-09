الثلاثاء 09 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

محافظات

محافظ أسيوط يبحث سبل الاستفادة من الأصول غير المستغلة لتنمية الموارد

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اجتماعًا لبحث سبل الاستفادة من الأصول التابعة للمحافظة وأفضل الحلول لاستثمارها بما ينمي موارد المحافظة، فضلًا عن ضرورة القيام بعمليات حصر لكافة الأصول بالمراكز والأحياء والعمل علي تعظيم العوائد من هذه الاصول والاستفادة منها في زيادة الايرادات عن طريق الاستغلال الامثل لتلك الأصول والامكانات المتاحة، مؤكدًا ضرورة تنسيق العمل بين كافة الادارات والوحدات بما يسهم في تنمية موارد المحافظة.


يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م.


جاء ذلك بحضور المستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة ومحمد بشير مدير المكتب الفني للمحافظ وعثمان الحسيني مدير الهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة ومنار غالي مدير الشئون القانونية بالمحافظة وأشرف محمد مدير الشئون المالية والإدارية بالمحافظة.


الاستفادة من المواقع والأصول التابعة للمحافظة


وناقش المحافظ الجهود المبذولة للاستفادة من المواقع والأصول التابعة للمحافظة والهيئة الاقليمية للتنشيط السياحي بكافة مراكز وأحياء المحافظة وتذليل العقبات والتحديات التي تعطل ذلك، وطرحها للإيجار عن طريق المزادات العلنية لاستثمارها وتعظيم الاستفادة منها وزيادة العائد من الإيرادات بالتنسيق مع كافة الاجهزة التنفيذية بالمحافظة.


كما ناقش الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الملف خلال الفترة الماضية وبحث مع المعوقات التي تحول دون تحقيق أقصى استفادة ممكنة والمقترحات والحلول العاجلة لها.


وشدد المحافظ على ضرورة استغلال كافة المواقع غير المستغلة والمملوكة للمحافظة الاستفادة القصوى منها عن طريق إدارة تلك الأصول من خلال رؤية إقتصادية متكاملة موجهًا بالتقييم الفعلي والمراجعة الشاملة للقيم الإيجارية للأصول وفقًا للقيمة السوقية لكافة الكيانات المؤجرة بهدف الاستغلال الأمثل لها لتنمية موارد المحافظة بما يضمن حق الدولة والحفاظ على حق المواطن ودعم منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات.


وأكد اللواء عصام سعد، على ضرورة تعاون وتكاتف جميع الأجهزة في الدولة للعمل على النهوض بالاقتصاد وتنمية الموارد مع الاستغلال الأمثل لكل الإمكانات المتاحة بما يساهم في الارتقاء بمختلف القطاعات ويحفظ المال العام بما يلبي الاحتياجات الحتمية بمختلف الوحدات المحلية مشيرًا إلى أن الهدف هو مصلحة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم وتقديم خدمات متميزة له في القطاعات الخدمية المختلفة ودعم وتمويل المشروعات الخدمية وقطاعات المرافق.

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الاستفادة من الأصول التابعة للمحافظة حصر لكافة الأصول الاستغلال الامثل لتلك الأصول الإمكانات المتاحة تنسيق العمل بين كافة الادارات الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

مواد متعلقة

محافظ أسيوط: الدولة تهتم بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

بعد تكريم مديره.. محافظ أسيوط يشيد بدور مركز سيطرة الشبكة الوطنية

إزالة إشغالات الباعة الجائلين والمتعدين على حرم الطريق في حي شرق وأبوتيج بأسيوط

بعد خروجها للمعاش.. "أم ياسر" تتطوع للعمل بالمجان بحديقة أبو تيج (صور)

غدًا.. "مهندسين أسيوط" تبدأ تلقي طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفي 2024

الأكثر قراءة

عاجل.. وزير التعليم: استراتيجية جديدة للقضاء على "بعبع" الثانوية العامة

بسبب "قلبه".. نكشف خطوة الأهلى الأخيرة قبل ضم وسام أبوعلى

خطوة واحدة تحسم انتقال أحمد عبدالقادر من الأهلى إلى الزمالك (خاص)

عضو منتدب مزيف.. سائق ينصب على أستاذة جامعية ويهددها في مصر الجديدة

تفاصيل العثور على جثة موظف بمصرف في المنوفية

إعلام إسرائيلى: 6 عسكريين إسرائيليين قتلوا بانفجار شاحنة بها مواد متفجرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

جيش الحرب على غزة، بدأ "المرحلة الثالثة".. وكأن العالم ينتظر المرحلة الأسوأ!

أحمد الصغير

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

ماجد حبته

قمة مصرية فلسطينية جديدة

وائل لطفي

الإفريقى الذى أحب مصر

عبدالوهاب داود

قبل أن تكتب روايتك الأولى

مدحت بشاى

ميلاد مجيد ورسالة حب ومواطنة

مؤمن المحمدي

ما تتحسبش كدا يا صاحبى

أحمد الصغير

إنه وائل الدحدوح..!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ95 العدوان.. قصف متواصل واقتحامات للمنازل واعتقالات في غزة والضفة

هيئة الأسرى: معتقلات سجن الدامون يتعرضن لعقوبات مشددة

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة فى قرية حدودية جنوب لبنان