بعد تكريم مديره.. محافظ أسيوط يشيد بدور مركز سيطرة الشبكة الوطنية

أشاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بممثلي مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، في إدارة الأحداث الماضية وبخاصة الانتخابات الرئاسية 2024، جاء ذلك خلال تفقده مركز السيطرة الاقليمي بالمحافظة، ولقائه يحيى زكريا أبورحمة مدير مركز السيطرة بالمحافظة والعاملين به.



كما وجه محافظ أسيوط الشكر لمدير المركز، لتكريم وزارة التنمية المحلية له خلال الحفل الذي أقيم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، تقديرًا لدور المركز والعاملين به وتفانيهم في العمل وحصولهم على تقييم متميز خلال الفترة الماضية، ضمن ممثلي الشبكة الوطنيـة بـ 9 محافظات، من أصل 27 محافظة.

وسلم اللواء وائل سعدة وكيل وزارة التنمية المحلية المشرف العام على الإدارة العامة للأزمات والكوارث بالوزارة، والعميد وليد فتحي مدير عام ادارة الأزمات والكوارث بوزارة التنمية المحلية بتسليم شهادات التكريم.

تحقيق التكامل والتعاون بين كافة الجهات

وأكد المحافظ أن إنشاء المشروع القومي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة يأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق التكامل والتعاون بين كافة الجهات المعنية لسرعة تقديم خدمات الطوارئ والمرافق واحتواء الأزمات وإدارتها بكفاءة عالية وإحكام تام في أقل وقت ممكن.

وكذلك عن الاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث الطبيعية من خلال مراجعة جاهزية كافة المعدات للسيطرة علي أي أزمة أو كارثة طبيعية، تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

إدارة الأحداث والفعاليات التي شهدتها المحافظة والتعامل معها

وأوضح المحافظ أن تشغيل مركز سيطرة الشبكة الوطنية بالمحافظة ساهم في إدارة الأحداث والفعاليات التي شهدتها المحافظة والتعامل مع كافة الأحداث وفقًا لأحدث المعدات واستغلال العناصر البشرية المدربة للتعامل مع الأزمات والأحداث بمشاركة قيادات المحافظة وممثلي الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة وربطها بمركز سيطرة وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء.

يأتي ذلك فضلًا عن الخدمات التي يقدمها المركز للمواطنين في تلقي الشكاوى والبلاغات والتعامل الفورى معها وربط كافة مديريات الخدمات والأجهزة التنفيذية وشركات المرافق لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وسرعة التعامل مع الأحداث الجارية، مضيفًا أن الشبكة الوطنية تستهدف في المقام الأول الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم من خلال الوصول للمعدلات العالمية في الإستجابة وسرعة رد الفعل لكافة الطوارئ والأحداث والكوارث كما تساهم في الحفاظ علي خصوصية بيانات الدولة المصرية وتدعم أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمى الآمن ورؤية مصر 2030.

أهمية كفاءة العنصر البشري القائم على تشغيل المنظومة

وأشار المحافظ إلى أهمية كفاءة العنصر البشري القائم على تشغيل المنظومة حتى يكون قادر على إدارتها على الوجه الأمثل من أجل تحقيق الأهداف الأساسية للمنظومة ككل، لافتًا إلى أن الدولة بذلت جهودًا كبيرة لتوفير بنية أساسية قوية لهذه المنظومة مما يعد إنجازًا ونقلة كبيرة في التعامل مع الأزمات والطوارئ من خلال منظومة موحدة تضم كافة المرافق الحيوية والوزارات والهيئات والمحافظات.

جدير بالذكر أن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة هي شبكة موحدة ومؤمنة لجميع الجهات الإدارية بالدولة طبقًا لأحدث المعايير العالمية وتعمل على تحقيق سرعة الاستجابة بينها وبين غرف عمليات الجهات المعنية لخدمة المواطنين كما تتيح البيانات والإجراءات الحديثة لدعم إتخاذ القرار.

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة