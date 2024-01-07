محافظ أسيوط يزور الكنيسة الإنجيلية الثانية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، جولاته على الكنائس والإيبراشيات لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد حيث زار، اليوم الأحد، الكنيسة الإنجيلية الثانية بشارع النميس بحي شرق مدينة أسيوط وسط جو يسوده المحبة والإخاء.

ورافقه خلال الجولة النائب محمد حمدي دسوقي عضو مجلس النواب والدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف، ومحمد بشير مدير المكتب الفني للمحافظ وعيون إبراهيم رئيس حي غرب وعبداللطيف عبدالمنعم رئيس حي شرق والشيخ محمد عبداللطيف مدير عام الدعوة بمديرية الاوقاف والشيخ ناصر محمد السيد مدير المتابعة بالمديرية والشيخ شعراوي محمد شعبان مدير أوقاف شرق والدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة وأحمد سويفى مدير مديرية الشباب والرياضة ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة ومصطفى أبو غدير مستشار المحافظة للشئون الاجتماعية وممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية ومعتصم أحمد محمود مدير مكتب مجلسى النواب والشيوخ والعديد من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة.

كان في استقباله القس رفيق ثابت راعي الكنيسة الانجيلية الثانية وأبناء الكنيسة، وقدم المحافظ التهنئة بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، مؤكدًا حرصه الدائم على مشاركة الأخوة الأقباط في الاحتفال بأعيادهم تأكيدًا لروح الوطنية والتسامح التي يتميز بها الشعب المصري.

علاقات المحبة والألفة بين المصريين لا تقتصر على التهنئة

وأكد محافظ أسيوط أن علاقات المحبة والألفة بين المصريين لا تقتصر على التهنئة وتبادل الزيارات خلال الأعياد وإنما هي ثوابت في عقيدة المصريين توارثوها بتعاقب الأجيال حيث يتواكب عيد الميلاد المجيد مع فترة رئاسية جديدة فالكل يحتفل داعيًا الجميع للتكاتف ودعم مسيرة التنمية فى البلاد تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ودعم المشروعات والمبادرات التنموية التي تم ويجري تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة التي شهدت تطورًا كبيرًا.

وأشار إلى مبادرة "حياة كريمة" التي غيرت واقع حياة للمواطنين للافضل ووفرت حياة كريمة لهم فضلا عن اهتمامه بتنمية الصعيد من خلال المشروعات القومية والتنموية العملاقة التي يجري تنفيذها بالمحافظة تنفيذًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر شعبًا وجيشًا وشرطة وقيادة.

وأكد القس رفيق ثابت على وحدة الشعب المصرى تحت قيادة راعى التنمية فى البلاد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيدًا بالانجازات التي تحققت في عهد الرئيس من تنمية حقيقية للصعيد في جميع القطاعات والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين، موجهًا رسالة شكر لمحافظ أسيوط والقيادات التنفيذية والدينية على تهنئتهم بالعيد ومشاركتهم احتفالاتهم.

كان محافظ أسيوط قد زار الكنائس والأديرة والإيبارشيات على مدار الأسبوع الماضي للتهنئة بعيد الميلاد المجيد كما بعث ببرقات تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية وجميع أساقفة ورؤساء الطوائف والإيبارشيات والقيادات الكنسية بأسيوط هنأهم فيها بعيد الميلاد المجيد متمنيًا أن يعيد الله هذه المناسبة عليهم وعلى الشعب المصري بكل الخير والمحبة والسلام.

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