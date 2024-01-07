محافظ أسيوط يزور الكنيسة الإنجيلية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

زار اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، خلال جولاته لكنائس المحافظة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد الكنيسة الإنجيلية الأولى بحي غرب مدينة أسيوط، لتقديم التهنئة للقس باسم عدلي راعي الكنيسة والشيخ صمويل باقي صدقه عضو المجلس الملي الإنجيلي العام وأعضاء المجلس وشعب الكنيسة.

رافقه خلال الزيارة النائب محمد حمدي دسوقي عضو مجلس النواب، وفضيلة الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف ومحمد بشير مدير المكتب الفني للمحافظ وعيون إبراهيم رئيس حي غرب وعبداللطيف عبدالمنعم رئيس حي شرق وفضيلة الشيخ محمد عبداللطيف مدير عام الدعوة بمديرية الاوقاف والشيخ ناصر محمد السيد مدير المتابعة بالمديرية، والشيخ شعراوي محمد شعبان مدير أوقاف شرق والدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة، وأحمد سويفى مدير مديرية الشباب والرياضة، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظة للشئون الاجتماعية وممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية، ومعتصم أحمد محمود مدير مكتب مجلسى النواب والشيوخ والعديد من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة.

وكان في استقبال محافظ أسيوط والوفد المرافق له، بالكنيسة الانجيلية الأولى القس باسم عدلي راعي الكنيسة الإنجيلية الأولى وقيادات الكنيسة وسط مشاركة من شباب وفتيات مديرية الشباب والرياضة الذين حرصوا على حضور الزيارة، وتقديم التهاني تعميقًا لقيم المواطنة والمحبة والسلام.



مصر ستظل منبعًا للسلام والمحبة

قدم اللواء عصام سعد، التهنئة لقيادات وشعب الكنيسة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدًا حرصه الدائم على مشاركة الأخوة الأقباط في الاحتفال بأعيادهم لتأكيد مشاعر الأخوة وروح الوطنية والتسامح الذي يميز أبناء الشعب المصري، مشيرًا الي أن المصريين دائما يتشاركون في أعيادهم السنوية.

ولفت إلى أن مصر ستظل منبعًا للسلام والمحبة وموطنًا للأمن والاستقرار بوحدة وتكاتف جميع أبنائها في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

واعرب عن خالص أمنياته بأن يديم الله نعمة الأمان والاستقرار والازدهار على بلادنا العزيزة، وأن تستمر خطط وجهود البناء والتنمية داعيًا الله عز وجل أن تكون الأعياد فرصة جديدة لنشر الحب والسلام على الأرض، مؤكدًا روح المحبة السائدة بين أبناء الوطن الواحد فمصر دائما بلد المحبة والأمان وستظل دائمًا نسيجًا مترابطًا بأواصر المحبة والسلام.

الجمهورية الجديدة رفعت شعار المحبة والتسامح والعمل

أشار إلى أن الجمهورية الجديدة التي أسسها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية رفعت شعار المحبة والتسامح والعمل، مشيرًا إلى ما يحدث في مصر من إنجازات وتنمية لبناء الدولة من خلال المبادرات الرئاسية وعلى رأسهم مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس لتغيير واقع حياة للمواطنين للأفضل وتوفير حياة كريمة من خلال المشروعات القومية والتنموية العملاقة التي يجري تنفيذها بالمحافظة تنفيذًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر شعبًا وجيشًا وشرطة وقيادة.

والتقى المحافظ قيادات وشعب الكنيسة لتهنئتهم العيد مقدمًا الحلوى للاطفال وحرص على التقاط الصور التذكارية مع أبناء وشعب الكنيسة.

كما قدم وكيل وزارة الأوقاف التهنئة للقس باسم عدلي وشعب الكنيسة بهذه المناسبة، معبرًا عن سعادته بتواجده وسط شعب الكنيسة لمشاركتهم الاحتفال بالعيد في جو يسوده الحب والتسامح، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية من كل مكوه وسوء.

الاحتفالات في مصر رسالة محبة للعالم

من جانبه عبر القس باسم عدلي راعي الكنيسة الإنجيلية الأولى، عن سعادته لزيارة المحافظ والوفد المرافق له اليوم للكنيسة للتهنئة بالعيد، مؤكدًا أن الاحتفالات في مصر هي رسالة محبة للعالم وفرصة طيبة أمام كل إنسان لإحياء الخير في كل مكان مع نفسه وأسرته ومجتمعه من أجل صنع مستقبل أفضل ليس من أجل أنفسنا فقط ولكن من أجل الوطن الذي نعيش فيه داعيًا الجميع إلى التكاتف وحب الوطن واعلاء قيم المواطنة.

بينما وجه الشيخ صمويل باقي صدقة، الشكر لمحافظ أسيوط ومرافقوه، لافتًا إلى أن هذه الزيارة تؤكد روح المحبة بين أبناء الوطن، مشيدًا بدور وجهود محافظ أسيوط في دعم المشروعات القومية والتنموية على أرض المحافظة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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