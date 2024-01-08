الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة إشغالات الباعة الجائلين والمتعدين على حرم الطريق في حي شرق وأبوتيج بأسيوط

حملة اشغالات
حملة اشغالات

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط وتحرير محاضر للمخالفين والمتعدين على حرم الطريق والتعامل بكل حزم مع المخالفين للقانون دون تهاون أو تقاعس؛ نظرًا لما تسببه من اختناقات مرورية وتعطيل للمرور لافتًا إلى ضرورة تكثيف حملات الاشغالات والمرافق بكافة مراكز وأحياء المحافظة لإعادة الانضباط إلى الشارع وتحقيق السيولة المرورية وتخفيف الزحام ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


وأشار اللواء عصام سعد، إلى تحرير محاضر واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على حرم الطريق، وذلك في إطار الحملات التي يتم شنها لضبط الشوارع وتيسير حركة مرور السيارات والمارة والحفاظ علي المظهر الحضاري والجمالي والإلتزام بحرم الطريق العام.


رفع إشغالات الباعة الجائلين وفروشات المحال التجارية


وأوضح أنه تم رفع إشغالات الباعة الجائلين وفروشات المحال التجارية والتعديات على حرم الطريق وإزالة الحديد والحجارة أمام بعض المنازل خلال حملات بمشاركة الدكتور محمد عبدالراضي رئيس رئيس مركز ومدينة ابوتيج وعبداللطيف فضالي رئيس حي شرق ونوابهما، ومسئولي الاشغالات بالحي والتراخيص والاشغالات والمرافق وفريق العمل المعاون من أفراد الإشغالات وبإستخدام المعدات وسيارات الحملات الميكانيكية بالمركز والحي حيث استهدفت تلك الحملات شوارع (جمال عبدالناصر بمنطقة شركة فريال، وتقسيم الخياط، ومنطقة نزلة عبداللاه، وشارع الهلالي، ومنطقة مستشفى الزهراء ومديرية التنظيم والإدارة) بحي شرق.


وذلك فضلًا عن عدد من الشوارع الرئيسية بمدينة ومركز ابوتيج وطريق المسعودي الزرابي مشيرًا إلى التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية كشرطة المرافق ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي المرافق والاشغالات بالوحدات المحلية لتكثيف حملات مرافق وإزالة الإشغالات وإلزام أصحاب المحلات التجارية بحدود محلاتهم ومنع انتشار تعديات الباعة الجائلين.

وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات ورفع الاشغالات بمختلف المراكز والمدن والقرى والأحياء.

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اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط وتحرير محاضر للمخالفين والمتعدين على حرم الطريق والتعامل بكل حزم مع المخالفين اختناقات مرورية وتعطيل للمرور

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