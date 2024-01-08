محافظ أسيوط: الدولة تهتم بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة لتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر2030م.



وأشار اللواء عصام سعد إلى ضرورة النزول إلى أرض الواقع والمتابعة الميدانية لمراحل أعمال تنفيذ كل المشروعات الجارية بالمراكز والأحياء، للاطمئنان على سير العمل وفقًا للمعايير والمواصفات المقررة، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين.



كما لفت إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية في هذا الشأن، لتذليل التحديات وتسريع وتيرة العمل ونهو الأعمال في المشروعات المختلفة الجاري تنفيذها على أرض المحافظة.



جاء ذلك خلال لقائه المهندس عصام القرن، وكيل وزارة الإسكان بأسيوط.



استعراض آخر مستجدات نسبة التنفيذ ومراحل العمل



وتناول اللقاء استعراض آخر مستجدات نسبة التنفيذ ومراحل العمل في كل المشروعات الجاري تنفيذها، وما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية وما سيتم خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن مناقشة المعوقات والإجراءات والخطوات التي تمت في المشروعات التي تشرف عليها مديرية الإسكان بالمحافظة.



وأوضح المحافظ أن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر جار العمل بها على قدم وسابق لنهو الأعمال في أسرع وقت ممكن، ووفقًا للخطة الموضوعة وبناءً على تعليمات الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لافتًا إلى تقديمه كل سبل الدعم الممكنة، وتذليل العقبات لحل أي مشكلة تطرأ على أرض الواقع، مع وضع آليات ومحاور محددة لتلافي المشاكل والمعوقات.



ونوه إلى الانتهاء من الأعمال وفقًا للمواصفات وبأحدث المعايير المقررة والمواصفات الفنية المحددة، بما يتناسب مع النهضة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها مصر خلال الآونة الأخيرة.



وأضاف المحافظ أن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر تتضمن "إنشاء وتطوير مواقف وأسواق حضرية ومجمعات تجارية"، حيث تشمل في مرحلتها الحالية 7 مشروعات بتكلفة تقديرية بلغت 555 مليون جنيه، وتضم مشروع إنشاء سوق ومجمع تجاري وإداري بمنطقة التمليك القبلي بمدينة الأربعين بحي غرب، وإنشاء سوق عمومية للخضار والفاكهة بمركز ومدينة البداري على مساحة 5 أفدنة، وتطوير ورفع كفاءة منطقة مواقف نزلة عبداللاه بحي شرق مدينة أسيوط، وإحلال وتجديد موقف سيارات مدينة الغنايم (الغنايم/ أسيوط) على مساحة 1000 متر.

هذا بالإضافة إلى إنشاء سوق حضرية للباعة الجائلين بمدينة أبنوب على مساحة 550 مترًا، وتطوير ورفع كفاءة الحارات والشوارع الضيقة بمنطقة الشيخة نفيسة وشارع نادي غرب البلد بحي غرب، وإنشاء سوق ماشية بقرية الزرابي بمركز أبوتيج، فضلًا عن تطوير التكتلات الاقتصادية "الرمان والنباتات الطبية العطرية"، إضافة إلى تدعيم المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء بمعدات وأجهزة حديثة.