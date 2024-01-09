الثلاثاء 09 يناير 2024
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محافظات

رفع 75 طن مخلفات من شوارع أسيوط

رصف طرق
رصف طرق

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، ضرورة العمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القطاعات بالمراكز والقرى، وتنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وفقًا لرؤية واستراتيجية مصر 2030م.

وقال محافظ أسيوط، إنه جرى شن حملات نظافة وتسوية عدد من الطرق بمدينة منفلوط ورفع المخلفات الناتجة عن ذلك من بينها شارع جناين أيوب وعدد من الشوارع غير المرصوفة وهو ما أسفر عن رفع حوالي 75 طن قمامة على مدار اليوم سواء الفترة الصباحية أو المسائية خلال حملة مكبرة لتنفيذ أعمال النظافة ورفع المخلفات من أماكن تجمعات القمامة والمخلفات الصلبة، فضلًا عن دهان بلدورات بشارع البنك الأهلي عقب انتهاء رصفه على أن يتم استكمال باقي الأعمال تباعًا وفقًا للخطة الموضوعة مسبقًا.

جاء ذلك بإشراف ومتابعة محمد عبدالغني، رئيس مركز ومدينة منفلوط، وعبد التواب أحمد ومحمود ياسين نائبا رئيس المركز وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية للمركز والوحدات المحلية التابعة كالقلابات واللوادر وبمشاركة عمال النظافة ومسئولي قطاع النظافة والإشغالات والمخلفات والبيئة.

وأشار محافظ أسيوط إلى استمرار الأعمال بمختلف المراكز والقرى لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة النقل من خلال تحسين جودة الطرق ووضع خطة لتركيب بلاط الإنترلوك بديلا عن الاسفلت في الشوارع الضيقة.

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اللواء عصام سعد محافظ أسيوط خدمات أفضل للمواطنين بكافة القطاعات خطة الدولة للتنمية المستدامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحسين الطرق والشوارع

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