الأربعاء 10 يناير 2024
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محافظات

محافظ أسيوط: رصف الطريق السريع أمام مركز شرطة ساحل سليم ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالي

رصف طرق
رصف طرق

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم رصف الطريق السريع أمام مركز شرطة ساحل سليم في إطار الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ ضمن الخدمات التي نعمل على تقديمها للمواطنين بالقطاعات المختلفة للنهوض والارتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق.


يأتي ذلك تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وبرامج تنمية الصعيد، لافتًا إلى العمل على رفع كفاءة الطرق سواء الداخلية منها أو الخارجية بهدف التيسير على المواطنين أثناء حركة تنقلهم وتسهيل الحركة المرورية وذلك بمعدلات أمان وسلامة عالية.


استكمال كافة الخدمات وتوفير المرافق الأساسية


وأشار اللواء عصام سعد، إلى استكمال كافة الخدمات وتوفير المرافق الأساسية ومتابعة المشروعات والأعمال الجاري تنفيذها على أرض الواقع وتذليل العقبات للانتهاء منها وفقًا للجدول الزمني المحدد.


وأوضح أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، أنه تم رصف ورمي الطبقة الأسفلتية بالطريق السريع أمام مركز شرطة ساحل سليم استكمالًا لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام الحالي ٢٠٢٣- ٢٠٢٤ وذلك عقب تنفيذ أعمال تمهيد وتسوية وإزالة التعديات ووضع التربة الزلطية والانتهاء من أعمال توسعة الطريق لتخفيف الزحام المروري بهذه المنطقة خاصة مع إحلال وتجديد كوبري مركز الشرطة فضلًا عن إنشاء كورنيش لتحسين المظهر الجمالي للمنطقة وإزالة ورفع التعديات والاشغالات.


وأضاف المهندس أسامة سحيم، أنه يتم التنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن حتى الانتهاء من أعمال التنفيذ وهو ما سيساهم في تحسين الطرق والشوارع وتسهيل النقل والانتقال للمواطنين وتحقيق سيولة مرورية بتلك الشوارع.

 

 

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اللواء عصام سعد محافظ أسيوط رصف الطريق السريع مركز شرطة ساحل سليم الخطة الاستثمارية للعام المالي الإرتقاء بمستوى البنية التحتية برامج تنمية الصعيد

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