محافظ أسيوط: تنفيذ محطة معالجة صرف صحي عرب الكلابات بتكلفة 1.7 مليار جنيه

تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، أعمال تنفيذ مشروع محطة معالجة صرف صحي عرب الكلابات بمركز الفتح ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لقرى مركز الفتح والذي يتكون من 22 محطة رفع ومحطة معالجة ويخدم 23 قرية بتكلفة 1.7 مليار جنيه.

وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري لتوصيل خدمات الصرف الصحي للقري الأكثر احتياجًا والتوسع في المشروعات التنموية والخدمية بقرى ومراكز المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

محطة المعالجة على مساحة 20 فدانًا

حيث قام محافظ أسيوط ومرافقوه بتفقد الأعمال التي يجرى تنفيذها بمحطة المعالجة واستمع إلى شرح من المهندس مصطفى عبدالمجيد المشرف على تنفيذ المشروع الذي تنفذه شركة المقاولون العرب ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل لقرى مركز الفتح ويتكون من محطة المعالجة التي يجري إقامتها على مساحة 20 فدان بطاقة انتاجية 20 إلى 40 ألف م3/ يوم و22 محطة رفع و240 كم شبكات ويخدم المشروع 23 قرية بمركز الفتح ويستفيد منه 450 ألف نسمة وبلغت نسبة التنفيذ بالمشروع 85% للأعمال المدنية و20 % للأعمال الميكانيكية ووجه المحافظ مسئولي الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والشركة المنفذة بالإلتزام بالجدول الزمني لتنفيذ المشروع ومراعاة معايير الجودة في تنفيذ الأعمال.

كما تفقد المحافظ أعمال تنفيذ أحواض الترسيب وأحواض الحمأة بالمحطة والتي يجرى تنفيذ الأعمال المدنية بها تمهيدًا لنهوها في 30 مارس من العام الجاري على أن يتم استكمال تنفيذ الأعمال الميكانيكية بالمحطة.

وأكد اللواء عصام سعد، أن المحافظة لديها خطة متكاملة لتوصيل الصرف الصحي لجميع القرى والنجوع لافتًا إلى إنه يجرى تنفيذ 153 مشروع صرف صحي منها 144 محطة رفع وعدد 10 محطات معالجة بتكلفة 16 مليار جنيه ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري والذي يستهدف إحداث تطوير شامل لكافة القطاعات الخدمية بالقرى وتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحقيق تنمية حقيقية غير مسبوقة على أرض الواقع باستثمارات عملاقة خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا مشيرًا إلى أن نسب تنفيذ مشروعات الصرف الصحي وصلت إلي نسب مرضية وذلك في إطار حرص المحافظة علي النهوض بمستوى الخدمات المقدمة وتطبيق مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة.

وأشار محافظ أسيوط، إلى متابعته المستمرة لأعمال تنفذ المشروعات بالقرى والنجوع سواء عن طريق الجولات الميدانية أو عن طريق عقد الاجتماعات للتأكد من نسب التنفيذ ومراحل العمل وتوجيه رؤساء المراكز والقرى وقيادات المحافظة بالنزول إلى أرض الواقع للمرور على المشروعات حتى الانتهاء من الأعمال للتأكد من كونها تتم طبقًا للمواصفات والمعايير الفنية المقررة وإزالة المعوقات في حالة حدوثها لافتًا إلى أن المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالي 149 قرية و894 تابع بإجمالي عدد مشروعات 2000 مشروع حتى الآن بتكلفة إجمالية 44 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا ويتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.

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