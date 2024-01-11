الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء المجزر الآلي بعرب مطير

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء المجزر الآلي

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال إنشاء مشروع المجزر الآلي للماشية بعرب مطير التابعة لمركز الفتح، بتكلفة 39 مليون جنيه وذلك لمتابعة تنفيذ المشروعات التي يجري تنفيذها ضمن منظومة تطوير المجازر بمختلف أنواعها بمراكز وأحياء المحافظة وتطويرها بأحدث النظم التكنولوجية بناءًا على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتطوير منظومة العمل بالمجازر والقضاء على الذبح خارج المجازر وبمتابعة مستمرة من اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية.


رافق المحافظ خلال الجولة، المهندس عصام القرن وكيل وزارة الاسكان بالمحافظة والدكتور صلاح علي مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح والمهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والمهندس صابر عبد الرؤوف مدير تنفيذ الأعمال بالجهاز والمهندس شريف محمد الحمادي مدير مشروعات بوزارة الإنتاج الحربي ومدير مشروع مجزر النصف الآلي بعرب مطير ومهندسي الشركة المنفذة للمشروع.


إنشاء المجزر الآلي للماشية بعرب مطير


بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال إنشاء المجزر الآلي للماشية بعرب مطير التابعة لمركز الفتح واستمع إلى شرح من المهندس شريف الحمادي لمراحل العمل التي تم ويجري تنفيذها بالمجزر الذي يبلغ تكلفته الإجمالية 39 مليون جنيه ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة ويقام على مساحة 10 ألاف متر وفقًا لأحدث الأنظمة التكنولوجية العالمية للمجازر كما تفقد أعمال توصيل المرافق للمجزر واستكمال أعمال التشطيبات، مشيدًا بمعدلات التنفيذ في الأعمال وجودة المعدات والألات التي تم تركيبها في المجزر، وفقًا للاشتراطات الفنية، موجهًا بضرورة الاهتمام بزراعة وتشجير المجزر بشكل جمالي، تنفيذًا للمبادرة الرئاسية زراعة 100 مليون شجرة للحفاظ على البيئة من التلوث.


وأكد على متابعته المستمرة لتنفيذ خطة تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية لتقديم خطة تليق بالمواطن تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لإيجاد منظومة حديثة واقتصادية لإدارة وتشغيل المجازر التي يتم تطويرها ورفع كفاءتها للحفاظ على استثمارات الدولة في هذا الملف بما يساهم في توفير لحوم آمنة وصحية وبجودة عالية.

ولفت إلى متابعته المستمرة من خلال الجولات الميدانية للموقف التنفيذي لمشروعات المجازر التي يجري إنشائها، بالإضافة إلى تذليل العقبات لتسليم باقي مجازر الثروة الداجنة ومجازر الأبقار والجاموس والأغنام ومعاينة باقي المجازر التي لم تسلم بعد موجهًا رؤساء المراكز والاحياء بالمتابعة المستمرة للأعمال التي يجري تنفيذها ومراعاة تطبيق الاشتراطات والمواصفات ومعايير الجودة في التنفيذ.


وأشار المحافظ إلى ضرورة وجود مجازر حديثة بالقرب من الكتلة السكنية للمراكز والأحياء تسهيلًا على المواطنين وللقضاء على الذبح خارج المجازر وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين لافتًا إلى أن التوسع في المجازر الجديدة يأتي في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بصحة المواطنين وتوفير لحوم حمراء آمنة ورفع كفاءة المجازر بجميع المحافظات فضلًا عن السير قدمًا في تنفيذ خطة المحافظة لإستغلال المجازر الآلية الجديدة التي تم انشائها لتنمية الموارد الذاتية وتعظيم الاستفادة منها وتدريب العاملين بها لحسن إدارتها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة.

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء المجزر الآلي
محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء المجزر الآلي
محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء المجزر الآلي
محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء المجزر الآلي
IMG-20240111-WA0038
IMG-20240111-WA0038
محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء المجزر الآلي
محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء المجزر الآلي
محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء المجزر الآلي
محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء المجزر الآلي
محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء المجزر الآلي
محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء المجزر الآلي
محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء المجزر الآلي
محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء المجزر الآلي
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مشروع المجزر الآلي للماشية بعرب مطير لمركز الفتح بتكلفة 39 مليون جنيه تطوير المجازر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقضاء على الذبح خارج المجازر

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