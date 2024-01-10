"ثقافة أسيوط" تلقي الضوء على "فضل شهر رجب" و"تنمية مهارات ذوي الاحتياجات الخاصة"

نظم بيت ثقافة القوصية برئاسة ياسر ماهر محاضرة تثقيفية بعنوان "فضل الصيام في شهر رجب"، بمقر البيت حاضرها فضيلة الشيخ محمد صلاح عبد المجيد والذي تناول الحديث حول شهر رجب وفضل الصيام في شهر رجب واتخاذه سنة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة واللواء عصام سعد محافظ أسيوط.

وتقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة وبرئاسة عمرو بسيوني سلسلة من الانشطة الثقافية والفنية المتنوعة بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة الأستاذ ضياء مكاوي فرع ثقافة أسيوط.

ويواصل قصر ثقافة البداري برئاسة محمد أبو رحمه تقديم سلسلة محاضرات التنمية البشرية حيث قدم اليوم محاضرة تثقيفية بعنوان " فن الثقة بالذات" بمقر القصر وتحدث فيها محمد ابو رحمه عن مفهوم التنمية البشرية وعلومها المختلفة والاساليب والطرق التي تؤدي الي الثقة بالنفس.

الزيادة السكانية وتأثيرها على المجتمع

وأقام بيت ثقافة منفلوط برئاسة الشاعر بهاء توفيق، محاضرة ثقافية بعنوان "الزيادة السكانية وتأثيرها على المجتمع" بمقر البيت وحاضرها الدكتور محمد السمانى دكتور تنمية المجتمع وعضو لجنة الاكتشاف المبكر لذوى الإعاقة بمحافظة أسيوط والذى قام بشرح المشكلة السكانية والتى تعنى عدم التوازن بين عدد المواليد من جهة ومعدلات التنمية وحجم الموارد من جهة أخرى.

وقد تناول الجهود التى تقوم بها الدولة فى حل المشكلة كما أشار إلى أهمية نشر الوعى بخطورة المشكلة السكانية بين جميع أفراد المجتمع بجميع طبقاته للمساهمة الفاعلة فى حل المشكلة التى تعوق عجلة التنمية.

ونظمت مكتبة الأنصار الثقافية برئاسة حمادة عبد القادر محاضرة تثقيفية بعنوان "تنمية مهارات ذوي الاحتياجات الخاصة" بمقر مدرسة الأنصار الابتدائية حاضرها علي حسن والذي تناول الحديث حول مفهوم كلمة الإعاقة وأهمية التعامل مع الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة وحقهم في العيش الكريم والنظرة السلبية من المجتمع وصعوبة التعايش مع الظروف الخاصة بهم وأيضا دور الدولة في تنمية مهارات ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال دمجهم مع ذويهم من الاسوياء.

كما نظمت مكتبة صلاح شريت بريفا برئاسة حمزة محمد عكاشة ورشة تدريبية بعنوان " الإسعافات الأولية" بمقر المكتبة حاضرتها أسماء البدري المثقف الصحي بريفا والتي تناولت عدة محاور هامة منها مبادئ الإسعافات الأولية وكيفية التصرف في المواقف الطارئة والحوادث وأهمية اتخاذ قرار.

فاعليات ثقافية بأسيوط

فاعليات ثقافية بأسيوط

فاعليات ثقافية بأسيوط

فاعليات ثقافية بأسيوط

فاعليات ثقافية بأسيوط