سكرتير عام أسيوط يتفقد عمليات إنشاء مبنى المركز التكنولوجى بالبدارى

تفقد اللواء علاء بدران، سكرتير عام محافظة أسيوط، إنشاء المركز التكنولوجي وخدمات المواطنين بمجلس مدينة البداري، والجاري تنفيذه ضمن الخطة الاستثمارية ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ والمرور على مقر ديوان عام مجلس مدينة البداري؛ للاطمئنان على مدى سير العمل بها، ومعدلات التنفيذ، التي وصلت إليها؛ وذلك لتذليل العقبات وتقديم كل أوجه الدعم للانتهاء من هذه المشروعات في المواعيد المحددة مسبقًا، وذلك فى إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

واستمع اللواء علاء بدران إلى شرح من المهندسين المشرفين على تلك المشروعات، حيث رافقه خلال الجولة التفقدية محمد حسن عبدالكريم رئيس مركز ومدينة البداري ونوابه ومسئولو الخطة والقطاعات المعنية.

تنفيذ الأعمال وفقًا للخطة الزمنية المقررة

أشار السكرتير العام، إلى الاهتمام الذي يوليه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بتنفيذ كل المشروعات والبنود المدرجة بالخطة الاستثمارية، وفقًا للمواصفات والمعايير الفنية، وذلك للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال التي يجري تنفيذها، وفقًا للخطة الزمنية المقررة، موضحًا أهمية توحيد الجهود المبذولة لاتخاذ وتنفيذ خطوات جادة لتنمية المحافظة وتنفيذ مشروعات التنمية بهدف الارتقاء بمستوى التنمية.

هذا وكان قد وجه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بمتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية 2023 /2024 بالمراكز والأحياء، والتي تساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاعات المختلفة؛ تحقيقًا لخطة التنمية المستدامة، وفقًا لرؤية مصر 2030 للاطمئنان على نسب التنفيذ التي وصلت إليها تلك المشروعات.

ولفت إلى متابعته المستمرة تنفيذ المشروعات، سواء عن طريق جولاته الدورية أو اجتماعاته أو تكليفاته لقيادات المحافظة ورؤساء المراكز بالنزول إلى أرض الواقع، والوقوف على نسب التنفيذ، والعمل على الانتهاء منها في أسرع وقت ممكن، مؤكدًا تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لنهو الأعمال وفقًا للجدول الزمني المقرر وبناءً على الاشتراطات والمعايير الفنية والمواصفات المقررة.

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