الجمعة 12 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 380 طن مخلفات خلال حملات نظافة بمراكز أسيوط

رفع المخلفات
رفع المخلفات

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن رفع 380 طن مخلفات وقمامة بمراكز: ديروط، والبداري، وصدفا، والقرى التابعة لها، ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها بعيدًا عن الكتلة السكنية وذلك نتيجة حملات نظافة وتسوية وتمهيد الطرق غير المرصوفة ضمن الجهود المبذولة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاعات الخدمية المختلفة.

وأوضح اللواء عصام سعد تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات للنهوض بقطاع النظافة لتوفير بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض وفقًا للإمكانات المتاحة.

استمرار حملات النظافة بالقرى والأحياء

وأشار محافظ أسيوط إلى استمرار حملات النظافة والتجميل بالقرى والمراكز والأحياء حفاظًا على البيئة ورفع كفاءة وتسوية وتمهيد الشوارع والميادين وذلك للعمل على إعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بشكل يليق بها بكل الطرق الممكنة.

كانت الوحدات المحلية بمراكز ديروط والبداري وصدفا، قد شنَّت حملات نظافة مكبرة لرفع أكوام وتجمعات القمامة والمخلفات من أماكن وصناديق التجميع بالشوارع والميادين ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها فضلًا عن شفط الأتربة من جانبي الطرق بالإضافة إلى تمهيد وتسوية الطرق والشوارع غير المرصوفة بالقرى لتيسير الحركة والنقل والانتقال للمواطنين.

وأسفرت الحملات عن رفع 380 طن مخلفات خلال يوم واحد من تلك الحملات التي جاءت بإشراف ومتابعة محمود نجار، رئيس مركز ومدينة ديروط، ومحمد حسن عبدالكريم، رئيس مركز ومدينة البداري، وخالد عويس، رئيس مركز ومدينة صدفا ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية للقرى، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية كإدارة المخلفات الصلبة وقسم النظافة بكل مركز وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية (سيارات الكنس الآلي، اللودر، الجليدر، الحاويات، سيارات النقل) وغيرها.

وأشار اللواء عصام سعد إلى استمرار أعمال رفع المخلفات بمختلف المراكز والقرى على مستوى المحافظة لإعادة الوجه الحضاري للمحافظة كسابق عهدها.

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اللواء عصام سعد محافظ أسيوط رفع 380 طن مخلفات وقمامة بمراكز ديروط والبداري وصدفا حملات نظافة وتسوية وتمهيد الطرق غير المرصوفة تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

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