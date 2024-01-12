الجمعة 12 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يكرم عميد كلية التربية للطفولة المبكرة ومدير إدارة أبنوب التعليمية

جانب من التكريم
جانب من التكريم

كرَّم اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتور ريهام المليجي، عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، والدكتور أحمد حسانين بحر، مدير إدارة أبنوب التعليمية ومقرري ومنسقي المؤتمر العلمي الثاني لإدارة أبنوب التعليمية لنشر ثقافة البحث العلمي للطلاب والمعلمين، والذي عُقِد بجامعة أسيوط تحت عنوان مشكلات التعليم في صعيد مصر.

وذلك في ضوء متطلبات الجمهورية الحديدة، بمشاركة كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة أسيوط ومكتبة مصر العامة فرع أسيوط، وذلك في إطار دعم ورعاية المتميزين في كل المجالات وتكريمهم لحثهم على الجد والاجتهاد.

كما كرَّم المحافظ، هاجر محروس، مقرر المؤتمر ومنسقي المؤتمر الدكتورة جملات غيط عليوة، وهاني سيد محمد، ومحب مكرم سعيد، بإدارة أبنوب التعليمية تقديرًا لجهودهم في إنجاح المؤتمر وخروجه بالشكل المتميز، مشيرًا إلى أن تكريم المتميزين هو حق أصيل للاحتفاء بهم وللاعتراف بعطائهم وتحفيزًا لزملائهم للتفاني في العمل وبذل المزيد من الجهد متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد.

كما أهدى الدكتور أحمد حسانين، مجلد ودرع المؤتمر للوزير المحافظ، ومجلد ودرع المؤتمر للدكتورة ريهام المليجي رئيس المؤتمر.

تفعيل المشاركة المجتمعية لطلاب الجامعات والمدارس

ووجَّه محافظ أسيوط، الشكر للمكرمين لتميزهم ودورهم في المؤتمر العلمي الثاني، معربًا عن خالص تقديره لهم، مشيرًا إلى أهمية تفعيل المشاركة المجتمعية، والتعاون بين الجهات التنفيذية بالمحافظة وطالبهم ببذل مزيد من الجهد في العمل والنهوض بالعملية التعليمية مع التركيز على غرس وتنمية روح الولاء والانتماء في نفوس أبنائنا وتكثيف برامج التوعية للطلاب والطالبات بالمشروعات القومية والتنموية وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنظيم رحلات ميدانية لزيارة تلك المشروعات.

وأكد المحافظ، حرصه على تفعيل المشاركة المجتمعية لطلاب الجامعات والمدارس، وإشراكهم في زيارات للمشروعات القومية والتنموية بالمحافظة، لتنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب وحثهم على المشاركة فى الحفاظ على مشروعات التنمية ودعم جهود الدولة في عملية التنمية المستدامة، لافتًا إلى أهمية تنظيم وتنفيذ الأنشطة الطلابية بمختلف أنواعها طبقًا للمعايير الموضوعة في هذا الشأن، والتي تساعد على النهوض بالعملية التعليمية وصقل خبرات ومواهب الطلاب، مجددًا دعوته لطلاب الجامعات والمدارس؛ للمشاركة في الزيارات الميدانية للمشروعات القومية والتنموية لتعميق قيم الولاء والانتماء للوطن ومشاهدة الإنجازات التي تمت على أرض المحافظة في كل القطاعات ضمن خطة الدولة للتنمية.

وأعرب عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، ومدير إدارة أبنوب التعليمية، عن سعادتهما بلقاء المحافظ وتكريمه اليوم لهما والوفد المرافق لهما وحرصه على تكريم المتميزين، مؤكدين الدعم الذي يقدمه محافظ أسيوط للنهوض بالحركة العلمية والثقافية بالمحافظة ودعمه لمشروعات التنمية استكمالًا لخطة الدولة في التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جانب من التكريم
جانب من التكريم
جانب من التكريم
جانب من التكريم
جانب من التكريم
جانب من التكريم
جانب من التكريم
جانب من التكريم
جانب من التكريم
جانب من التكريم
جانب من التكريم
جانب من التكريم
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الدكتور ريهام المليجي عميد كلية التربية للطفولة المبكرة المؤتمر العلمي الثاني لإدارة أبنوب التعليمية لنشر ثقافة البحث العلمي للطلاب متطلبات الجمهورية الحديدة

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