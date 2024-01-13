محافظ أسيوط يؤكد أهمية الإرشاد في التوعية بأهمية الحفاظ على الأرضي الزراعية

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على أهمية التواجد الميداني المستمر على أرض الواقع مع المزارعين لتوصيل الخدمات الإرشادية والتوصيات الفنية إليهم مشيرا إلى الدور الهام للإرشاد الزراعي في توعية المزارعين بأهمية التطوير واستخدام تقاوي وبذور عالية الجودة والإنتاجية، فضلًا عن الأساليب والممارسات الزراعية والميكنة الحديثة لتخفيض تكاليف الإنتاج والتخلص الآمن من المخلفات الزراعية.

بالإضافة إلى التوعية بأهمية الحفاظ على الأرض الزراعية دون تعدي أو تبوير فضلًا عن ضرورة الحفاظ على البيئة والتخلص الآمن من المخلفات الزراعية دون اللجوء إلى الحرق المكشوف الذي يضر بالبيئة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقًا لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة.



جاء ذلك خلال لقاءه مع الدكتور رضا عليوه وكيل وزارة الزراعة بأسيوط.



مناقشة خطة تطوير المحاصيل الزراعية



وناقش اللقاء استعراض الجهود المبذولة لمديرية الزراعة وقطاعاتها المختلفة، خاصة قطاع حماية الاراضى وتطوير المحاصيل الزراعية وفعاليات وأنشطة الإرشاد الزراعية التي تمت خلال الفترة الماضية، وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة.



وأوضح المحافظ، أن قطاع الزراعة أصبح في مقدمة أولويات الدولة المصرية حيث شهد خلال الأونة الأخيرة وفي عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي انجازات ونهضة غير مسبوقة نظرًا لأهميتها في تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين الذي هو جزء من الأمن القومي، مشيرًا إلى أهمية تتضافر وتكثيف الجهود في العمل بين كافة الجهات المعينة للحفاظ على الرقعة الزراعية، ومنع تبويرها والتوسع في زراعة محاصيل جديدة بكافة الطرق الممكنة والتي تساهم في زيادة الأمن الغذائي والتغذية والزراعة المستدامة.



وأشا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة المراكز والأحياء والتي من بينهم الفلاحين والمزارعين الذين يمثلون فئة هامة بالمجتمع؛ باعتبارهم مسئولي الأمن الغذائي والتغذية لأبناء الوطن والأجياء القادمة، وذلك بحفاظهم على الأراضي الزراعية دون تعدي أو تبوير.

وأشار إلى رصد أية تعديات على الاراضي الزراعية وإزالتها في مهدها دون تهاون أو تقاعس لمواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محاضر وفرض غرامات حيال المتعدين والمخالفين لردع كل من تسول له نفسه التعدي على الأراضي الزراعية ومخالفة القانون.