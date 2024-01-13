السبت 13 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "صحة أسيوط" يتابع أعمال القافلة الطبية للكشف على مرضى العيون

القافلة الطبية
القافلة الطبية

تفقد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، القافلة الطبية لمرضى العيون والمقامة بمستشفى الرمد ومركز تدريب مديرية الصحة بقسم ثاني أسيوط والتي تنظمها مديرية الصحة والسكان بالمحافظة، بالتعاون مع نادي روتاري اسيوط، وذلك على مدار يومين منذ أمس الجمعة وحتي مساء اليوم السبت، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «نور حياة» لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الابصار.


تابع وكيل الوزارة سير العمل بالقافلة الطبية، وأماكن توقيع الكشف الطبي على المرضي والمواطنين، وإجراء الفحوصات الطبية لهم بأحدث الأجهزة الطبية للعيون، وتفقد أماكن الإنتظار، وتم التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل.


تسليم المرضي للنظارات الطبية وصرف العلاج مجانًا


كما تابع وكيل الوزارة تسليم المرضي للنظارات الطبية، وصرف العلاج اللازم لهم مجانًا، وبلغ من تم توقيع الكشف الطبي عليهم أمس  ٩٠٠ تذكرة وتم تسليم ٦٠٠ نظارة مجانا وإحالة ٥٠ مريضًا لإجراء عمليات مجانية وتوقيع الكشف على ٢٥٠ مريضًا وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.


كما تفقد وكيل وزارة الصحة سير عمل الفريق الطبي القائم بفحص المرضي والمترددين بمركز التدريب ومستشفى الرمد وتابع خلال الجولة انتظام سير العمل، ومؤشرات الأداء.


رافقه خلال الجولة دكتورة أمنية مدحت عضو المكتب الفني بمديرية الصحة وأحمد الريفي مسئول وحدة الشكاوي بمكتب وكيل الوزارة.


وأكد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، انه يتم تحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية لإزالة المياه البيضاء، والمياه الزرقاء وغيرها إلى مستشفي الرمد بأسيوط وإصدار قرارات نفقة الدولة لهم لإجراء العمليات بالمجان.


وأشار إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بصحة وسلامة المواطنين، مشيدًا بدور جميع مؤسسات الدولة، وتضافر الجهود من أجل الحفاظ على صحتهم وسلامتهم، مقدمًا الشكر لجميع القائمين على هذا العمل لصالح المواطنين بمحافظة أسيوط.

الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط القافلة الطبية لمرضي العيون بمستشفى الرمد مديرية الصحة والسكان ومركز تدريب مديرية الصحة بقسم ثاني اسيوط المبادرة الرئاسية نور حياه

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