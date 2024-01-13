نقابة المهندسين بأسيوط تفتتح ناديها الجديد فرع منفلوط

افتتح المهندس الهيثم عبد الحميد نصر رئيس نقابة المهندسين بأسيوط، النادي الاجتماعي للمهندسين بأسيوط فرع منفلوط والذي يقع بمدخل مدينة منفلوط على الترعة الإبراهيمية وطريق أسيوط ديروط الزراعي.

جاء ذلك بحضور المهندس الاستشاري محمد حمودة، أمين عام مساعد نقابة المهندسين، وعدد من أعضاء مجلس النواب بأسيوط وأعضاء بالمجلس الأعلى لنقابة المهندسين وأعضاء مجلس إدارة النقابة بأسيوط، والدكتور ضياء الدين عبد الحميد نقيب أطباء أسيوط.

وبدأت فعاليات الحفل بالسلام الجمهوري، أعقبه تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم الوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء غزة وروح الفقيد الراحل المهندس أسامة محمد أنور رئيس نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط السابق، أعقبها كلمات من الحضور وضيوف الشرف بالحفل.

نادي أسيوط الجديدة

وخلال كلمته بحفل الافتتاح رحب رئيس نقابة المهندسين بأسيوط بكافة الحضور من أعضاء مجلس النواب والتنفيذيين بالمحافظة، كذا أعضاء المجلس الأعلى لنقابة المهندسين المصرية وأعضاء النقابة، مشيدًا بالجهود التي بذلت خلال مراحل العمل المختلفة بالنادي، والتي بدأت في عهد المهندس عبد الحكيم عليان عبد العليم رئيس نقابة المهندسين بأسيوط الأسبق، واستكملت الأعمال الإنشائية في عهد المهندس الراحل أسامة محمد أنور -رحمه الله-، والذي لم يكتب له أن يكون شاهدًا على افتتاح ذلك الصرح الخدمي الجديد، فقد عمل رحمه الله بكل ما أوتي من قوة من أجل سرعة إتمامه، وكللت جهوده خلال فترة وجيزة بالانتهاء من أعمال النادي ليكون جاهزًا لاستقبال رواده من مهندسي أسيوط وذويهم، منوهًا إلى أن الفقيد عمل جاهدًا في سبيل الارتقاء بالمهنة وأعضائها، داعيًا الله تعالى أن يكون كل ما قدم من عمل تطوعي وخدمي لمهندسي أسيوط في ميزان حسناته.

وأشاد المهندس محمد حمودة، بدور مجلس إدارة نقابة المهندسين بأسيوط وتبنيه العديد من المشروعات الهامة والتي تتمثل في عدد من المشروعات مثل نادي المهندسين بمنفلوط، ونادي أسيوط الجديدة والذي تم مؤخرًا تخصيص مبلغ 46 مليون جنيه لاستكمال الإنشاءات به، كذا مشروع إنشاء كمبوند سكني للمهندسين بمدينة ناصر الجديدة (غرب أسيوط) معربًا عن سعادته وأعضاء المجلس الأعلى بما تحقق من إنجازات بالنقابة الفرعية بأسيوط.

وأعرب المهندس حسام الدين حجازي أمين صندوق النقابة عن سعادته بنجاح النقابة في إتمام ذلك المشروع الهام خلال فترة توليه منصبه كأمين للصندوق وليكون النادي الاجتماعي بمنفلوط أول نادٍ فرعي بالمحافظة وليخدم جميع مهندسي أسيوط خاصة مهندسي منفلوط، موجهًا التحية لروح المهندس الراحل أسامة أنور، ومتمنيًا التوفيق للمهندس أسامة خليف أمين نقابة المهندسين بأسيوط، في مهام عمله الجديد، مرحبًا بكافة الحضور الذين حرصوا على مشاركة النقابة افتتاح ناديها الجديد.

وأوضح المهندس حمادة تغيان حسين، عضو مجلس إدارة نقابة المهندسين بأسيوط، خلال كلمته، أن هذا المشروع قد استلزم جهودًا شاقة لم تكن تتوقف على الجهود البدنية والمعنوية والمادية فقط، وإنما كان هناك طريق طويل من الاتفاق والاختلاف والصواب والخطأ والحقيقي والزائف، ومن يعمل لمصالحه الخاصة ومن ينتقد بموضوعية ومن يجد متعته في توجيه سهام نقده اللاذع للجميع بغض النظر عن صدقه من عدمه، شاكرًا الله تعالى ما وفقهم للقيام به من إنجازات ما كانت لتتم لولا توفيق الله ودعم ومساندة أعضاء الجمعية العمومية ومجلس النقابة الفرعية والمجلس الأعلى، موجهًا التحية والتقدير لنقيب أسيوط الأسبق المهندس عبد الحكيم عليان ولنقيب أسيوط السابق المهندس أسامة أنور -رحمه الله- وللمهندس الهيثم عبد الحميد نقيب أسيوط لما قام به من دعم وعمل، وموجهًا الشكر للحضور من نواب أسيوط وأعضاء النقابة والمجلس الأعلى.

ورحب المهندس خالد محمد خالد شريت، عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة المسئولة عن حفل الافتتاح بكل الحضور، متمنيًا أن يكون حفل الافتتاح قد نال إعجابهم، لافتًا إلى أنه تم تأجيل الحفل لضمان خروجه بتلك الصورة المشرفة التي تعكس مكانة النقابة وعراقتها، مقدمًا الشكر لكل من ساهم في إتمام هذا العمل الذي كان حلمًا فأصبح واقعًا.

وكشف المهندس عمرو الحداد، عضو مجلس الإدارة ومقرر لجنة الإسكان والمشروعات عن قيام النقابة خلال الفترة الحالية بالتعاون مع نقابة أطباء أسيوط من أجل بدء العمل قريبًا بمشروع الكمبوند السكني والذي يأتي علي مساحة 18.5 فدان بالمشاركة بين النقابتين، كذا مشروع نادي المهندسين بمدينة أسيوط الجديدة الذي يأتي على مساحة خمسة أفدنة، متقدمًا بشكره للمجلس الأعلى لموافقتهم على اعتماد مبلغ 46 مليون جنيه.

جانب من افتتاح النادي الاجتماعي للمهندسين بأسيوط

جانب من افتتاح النادي الاجتماعي للمهندسين بأسيوط

جانب من افتتاح النادي الاجتماعي للمهندسين بأسيوط