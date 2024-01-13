السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 181 بطاقة تموينية و41 شيكارة دقيق بلدي مدعم في أسيوط

حملات تموينية
حملات تموينية

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إن الحملات الرقابية والتموينية مستمرة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء، وتستهدف الأسواق والمحلات ومنافذ البيع في مختلف القرى ومراكز المحافظة للتأكد من توافر السلع الأساسية وصلاحيتها، ومحاربة كافة أشكال الغش والاستغلال التجاري، وضبط الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، ومواجهة ظاهرة الاحتكار وجشع التجار.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير السلع الغذائية الأساسية، مشيرًا إلى تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ مبادرات أو فعاليات تهدف إلى تقديم خدمات وتلبية احتياجات المواطنين، والعمل على محاربة جشع بعض التجار من ضعاف النفوس، والحد من الاحتكار والاستغلال، تنفيذًا لتكليفات اللواء هشام أمنة، وزير التنمية المحلية.

محاربة جشع بعض التجار من ضعاف النفوس

وأشار المحافظ إلى ان مديرية التموين باسيوط برئاسة المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين باسيوط بالاشتراك مع العميد احمد شكري رئيس مباحث التموين، وايمن احمد علي مدير إدارة تموين البدارى وعصامي علامي حسين رئيس الرقابة بالإدارة  شنت حملة مكبرة بقرى مركز البدارى اسفرت عن ضبط احد الأشخاص بحوزته سيارة ربع نقل بها عدد 41 شيكارة دقيق بلدي مدعم المخصص للمخابز البلدية قام بتجميعها بقصد بيعها في السوق السوداء.

 

كم تم ضبط عدد 4  شيكارة سماد زراعي مخصص للتوزيع علي الحيازات الزراعية ومحظور بيعها في السوق السوداء وضبط عدد احد الأشخاص لقيامه بتجميع 181 بطاقة تموينية ذكية بقصد الحصول على الدعم المخصص لها،كما تم ضبط ماكينة صرف خبز خاصة بأحد المخابز خارج المخبز المخصص لها وتم تحرير المحاضر اللازمة لهم وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها مديرية التموين لمكافحة الغش والتدليس بكل صورة.

 

وذلك بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين بتشديد الرقابة علي الأسواق والمخابز ومتابعة الصلاحية للسلع الغذائية لافتًا إلى الاهتمام الذي توليه الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية بمختلف انواعها بكميات وفيرة ولمدة زمنية مناسبة لسد احتياجات المواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم ومحاربة جشع بعض التجار.

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اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الحملات الرقابية والتموينية رؤساء المراكز والأحياء الأسواق والمحلات ومنافذ البيع توافر السلع الأساسية وصلاحيتها صور الغش والاستغلال التجاري لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ظاهرة الاحتكار وجشع التجار

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