"صحة أسيوط": قافلة "عيون مصر" تختتم أعمالها بالكشف على 2200 مواطن

أنهت القافلة الطبية المجانية في مستشفى رمد أسيوط، أعمال الكشف وصرف الدواء وتسليم النظارات الطبية بالمجان وإجراء عمليات نفقة الدولة، اليوم السبت، لمرضى العيون في محافظة أسيوط بإجمالي ٢٢٠٠ منتفع من المواطنين.



وأكد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، في بيان إعلامي له صادر من رئاسة المكتب الإعلامي بمديرية الصحة، اليوم السبت، أن القافلة أنهت عملها اليوم في مستشفى الرمد ومركز تدريب مديرية الصحة بحي شرق قسم ثان أسيوط بتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج وتسليم النظارات الطبية بالمجان لـ ١٣٠٠ مواطن، ليصل إجمالي عدد المنتفعين من القافلة على مدى الـ 48 ساعة الماضية بمحافظة أسيوط إلى ٢٢٠٠ منتفع.



القافلة لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية



وأشار إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.



فيما أوضح دكتور أحمد سيد موسي وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية والمشرف على أعمال القافلة، أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على عدد ٩٠٠ مواطن فى اليوم الأول لها وتسليم ٦٠٠ نظارة طبية مجانية و٢٥٠ صرف علاج بالمجان و٥٠ تم إحالتهم لإجراء عمليات مجانية بمستشفى الرمد بأسيوط.

كما شهد اليوم الثاني لأعمال القافلة الكشف الطبي على عدد ١٣٠٠ مواطن وتسليم ٩١٥ نظارة طبية مجانية و٣٠٠ صرف علاج بالمجان و٨٥ تم إحالتهم لإجراء عمليات مجانية بمستشفى الرمد باسيوط مشيرًا الي أن القافلة تعكس اهتمام مؤسسات الدولة بتوفير سبل الحياة الكريمة.



يذكر أن محافظة أسيوط شهدت أمس واليوم إقامة قافلة طبية موسعة للكشف على أمراض العيون، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

IMG-20240113-WA0069

IMG-20240113-WA0068

IMG-20240113-WA0056

IMG-20240113-WA0063

IMG-20240113-WA0064

IMG-20240113-WA0057