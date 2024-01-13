السبت 13 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صحة أسيوط": قافلة "عيون مصر" تختتم أعمالها بالكشف على 2200 مواطن

قافلة علاجية
قافلة علاجية

أنهت القافلة الطبية المجانية في مستشفى رمد أسيوط، أعمال الكشف وصرف الدواء وتسليم النظارات الطبية بالمجان وإجراء عمليات نفقة الدولة، اليوم السبت، لمرضى العيون في محافظة أسيوط بإجمالي ٢٢٠٠ منتفع من المواطنين.


وأكد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، في بيان إعلامي له صادر من رئاسة المكتب الإعلامي بمديرية الصحة، اليوم السبت، أن القافلة أنهت عملها اليوم في مستشفى الرمد ومركز تدريب مديرية الصحة بحي شرق قسم ثان أسيوط بتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج وتسليم النظارات الطبية بالمجان لـ ١٣٠٠ مواطن، ليصل إجمالي عدد المنتفعين من القافلة على مدى الـ 48 ساعة الماضية بمحافظة أسيوط إلى ٢٢٠٠ منتفع.


القافلة لتقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية


وأشار إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.


فيما أوضح دكتور أحمد سيد موسي وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية والمشرف على أعمال القافلة، أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على عدد ٩٠٠ مواطن فى اليوم الأول لها وتسليم ٦٠٠ نظارة طبية مجانية و٢٥٠ صرف علاج بالمجان و٥٠ تم إحالتهم لإجراء عمليات مجانية بمستشفى الرمد بأسيوط.

 

كما شهد اليوم الثاني لأعمال القافلة الكشف الطبي على عدد ١٣٠٠ مواطن وتسليم ٩١٥ نظارة طبية مجانية و٣٠٠ صرف علاج بالمجان و٨٥ تم إحالتهم لإجراء عمليات مجانية بمستشفى الرمد باسيوط مشيرًا الي أن القافلة تعكس اهتمام مؤسسات الدولة بتوفير سبل الحياة الكريمة.


يذكر أن محافظة أسيوط شهدت أمس واليوم إقامة قافلة طبية موسعة للكشف على أمراض العيون، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

IMG-20240113-WA0069
IMG-20240113-WA0069
IMG-20240113-WA0068
IMG-20240113-WA0068
IMG-20240113-WA0056
IMG-20240113-WA0056
IMG-20240113-WA0063
IMG-20240113-WA0063
IMG-20240113-WA0064
IMG-20240113-WA0064
IMG-20240113-WA0057
IMG-20240113-WA0057
IMG-20240113-WA0067
IMG-20240113-WA0067
القافلة الطبية المجانية مستشفى رمد اسيوط الكشف وصرف الدواء وتسليم النظارات الطبية بالمجان وإجراء عمليات نفقة الدولة لمرضي العيون محافظة أسيوط الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط

مواد متعلقة

ضبط 181 بطاقة تموينية و41 شيكارة دقيق بلدي مدعم في أسيوط

نقابة المهندسين بأسيوط تفتتح ناديها الجديد فرع منفلوط

محافظ أسيوط يبحث ترشيد استهلاك الكهرباء وخطط تخفيف الأحمال المؤقتة

وكيل "صحة أسيوط" يتابع أعمال القافلة الطبية للكشف على مرضى العيون

محافظ أسيوط يؤكد أهمية الإرشاد فى التوعية بأهمية الحفاظ على الأراضى الزراعية

الأكثر قراءة

عاجل.. مساعدة مصر لحماس من خلال الأنفاق وتهريب قيادات المقاومة.. ما الحقيقة؟

هل وافقت مصر على التهجير القسرى لسكان غزة مقابل امتيازات مالية؟

محتلون كاذبون.. هل أطلعت مصر إسرائيل على توقيت عملية طوفان الأقصى؟

كام طوبة اليوم 2024 في محافظات مصر.. إليك ورقة نتيجة اليوم

دعاء أول ليلة.. عبارات تهنئة بمناسبة شهر رجب 1445 / 2024

كيف تستفيد من مدخراتك بالدولار فى مصر؟.. "الدستور" يوضح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أكاذيب الكذابين بالفطرة

د.أحمد الخميسى

من أحلام السعادة إلى وقائع الإبادة

وائل لطفي

الجماعة الكافرة!

د هند جاد

دكر فاخر.. على الآخر

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى

ماجد حبته

مندبة جديدة فى باب المندب!

وائل لطفي

سنوات الاقتصاد

محمد رفعت

بين البايع والمشترى..!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية ويغلق طرقًا رئيسية بين بلدات ومدينة الخليل

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين ويستولى على عشرات المركبات فى الخليل

الاحتلال يواصل قصف مناطق متفرقة فى قطاع غزة مخلّفًا عشرات الشهداء والجرحى