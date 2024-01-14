وزير الاتصالات ومحافظ أسيوط يزوران المنطقة التكنولوجية (صور)

زار الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يرافقه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، المنطقة التكنولوجية بأسيوط الجديدة، وذلك خلال زيارته للمحافظة، اليوم الأحد، لافتتاح وتفقد عدد من مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



حيث استقبل اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الدكتور المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمقر المنطقة التكنولوجية بأسيوط الجديدة.



جاء ذلك بحضور المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، والمهندس عمرو عبدالعال، نائب محافظ أسيوط، والدكتور أحمد المنشاوى، رئيس جامعة أسيوط، والمهندسة هدى دحروج، مستشار الوزير للتنمية المجتمعية، والدكتورة هدى بركة، مستشار وزير الاتصالات لتنمية المهارات التكنولوجية، والدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومى للاتصالات، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والدكتور منصور كباش، رئيس جامعة سفنكس، والدكتور مصطفى كمال رئيس جامعة بدر، والدكتور جمال تاج عبدالجابر، رئيس الجامعة التكنولوجية بأسيوط، والدكتور محمود عبدالعليم، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والمهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، والعميد مهندس محمد نصر مدير المنطقة التكنولوجية، والمهندس محمد عبدالمقصود، مدير إدارة التشغيل بالمنطقة، والدكتور عادل داش، رئيس مجلس إدارة شركة واحات السيلكون.

جرى عقد لقاء موسع بين وزير الاتصالات ومحافظ أسيوط ورؤساء الجامعات بالمحافظة والقيادات التنفيذية، وذلك بمسرح المنطقة التكنولوجية، وبدأ اللقاء بكلمة ترحيب من الدكتور عادل داش، رئيس مجلس إدارة شركة واحات السيلكون، والتى رحب فيها بالوزير ومرافقيه مستعرضًا نشاط الشركة ومجهوداتها، والتى يعمل بها ٤٠٠٠ موظف منذ عام 2017، وتم الوصول إلى ٣ آلاف موظف الآن بمعدل نمو ٥٠٪، ومعدل دوران للعمالة ٢٠٪.



ثم كلمة المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، واستعرض نشاط شركة ايتيدا التي تقدم خدمات ريادة الأعمال للشباب والخريجين، ولها فرع في جامعة أسيوط في ٢٠٢٣ وتم تدريب ٣٣٨٠ خريجًا على ريادة الأعمال والابتكار، وقدمت مبادرة (هي رائدة) بأسيوط، وتم تدريب ٤٧ رائدة أعمال، كما قدمت خدمات احتضان لـ٥ شركات ناشئة، ووصل عدد خريجي مبادرة مستقبلنا رقمي إلى ٢٥٥٥ طالبًا وطالبة ومبادرات ايتيدا تعمل من خلال ٤ محاور التدريب- بناء القدرات- الحاضنات- دعم الشركات، وتم خلالها عرض لبعض نماذج من الشركات الناشئة (سالك– مندوبك سمارت– صلحلى– الجيل الخامس)، وعرض نماذج من freelancer نورهان المعتز بالله– أحمد عبدالحميد– ديفيد سامى– محمود عبدالمعز.



ثم كلمة الدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومى للاتصالات، واستعراض عدد 3 نماذج من خريجى المعهد القومى للاتصالات من أبناء محافظة أسيوط، ثم عرض تقديمى للدكتور هبة صالح عن خطط وأعمال معهد تكنولوجيا المعلومات، والتي أشارت إلى أن الوزارة نفذت استثمارات وبرامج جديدة بأسيوط في البنية التحتية وإنشاء مركز الحوسبة السحابية، وقدمت خدماتها لأكثر من ٣٠٠ متدرب والأعداد في ازدياد بسبب الشراكة مع جامعات أسيوط والأزهر، والمركز يخدم أسيوط ومحافظات الصعيد، ويقدم خدماته لأكثر من ٢٥ ألف متدرب ومستفيد منهم ٥ آلاف متدرب ومستفيد هذا العام، وشباب أسيوط حقق المركز الأول هذا العام في العمل الحر عن بعد بقيمة تصل إلى ٦٠ ألف دولار قبل تخرجهم.



وجرى استعراض 3 نماذج من خريجى المعهد بمحافظة أسيوط، ثم كلمة الدكتور هدى بركة مستشار وزير الاتصالات لتنمية المهارات التكنولوجية، واستعرضت مبادرة أجيال مصر الرقمية التي تبدأ من الصف الرابع الابتدائي وحتى السادس الابتدائي، حيث تم تدريب ١٠ آلاف طالب منهم ٣٣٠ من أسيوط ومبادرة أشبال مصر الرقمية بدأت ودربت ٨ آلاف العام الماضي، وصلوا هذا العام إلى ١٩ ألف طالب، ومنهم ٤٧٥ من أسيوط، ومبادرة بناة مصر لخريجي كليات الهندسة والحاسبات المعلومات وفنون جميلة والاقتصاد الحاصلين على تقدير امتياز وجيد جدًا تم تخريج ٨٤٨ من المبادرة منهم ٣٣ من أسيوط، وجار تنفيذ مبادرة رواد مصر الرقمية للطلاب بالجامعات في الصفوف المختلفة والخريجين أيضًا وممكن قبول الحاصلين على تقدير جيد، ثم عرض تقديمى عن أجيال مصر الرقمية وكلمة من خريجى مبادرة بناة مصر الرقمية وكلمة من طلاب أشباب مصر الرقمية.



كما استعرضت المهندسة هدى دحروج نتائج مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع المحافظة في 2019 وانتهت في 2022، والتى استهدفت استخدام أدوات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحقيق عدد من أهداف التنمية المجتمعية بالمحافظة، من خلال عدة محاور رئيسية تمثلت فى تنمية وتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا بصعيد مصر، بما يمكنها من الارتقاء بقدراتها باستخدام أدوات وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن مبادرة "قدوة- تك"، من خلال التوعية بالشمول المالي والإنترنت الآمن لعدد 1000 سيدة وفتاة من أصحاب الحرف ورائدات الأعمال لتطوير منتجاتهن ودعم مهاراتهن في مجال التسويق الإلكتروني باستخدام وسائل التواصل الاجتماعى ومنصات التجارة الإلكترونية، وذلك بالإضافة إلى تعزيز مفهوم ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر بين الشباب من أصحاب المؤهلات الفنية والمتوسطة وفوق المتوسطة والعليا في أسيوط ودعم وتمكين أصحاب المشروعات القائمة والناشئة في المجتمع المحلي، في ظل ما توفره المنطقة التكنولوجية في أسيوط من بيئة عمل ومراكز للحضانات التكنولوجية والتدريب المتخصص وأنشطة لدعم الإبداع التكنولوجي، وذلك من خلال تعزيز القدرات التنافسية لعدد 500 من الشباب بمهارات تكنولوجية تواكب احتياجات سوق العمل الحر وبالتعاون مع مؤسسات حكومية ومدنية وشركات قطاع خاص عالمية ومحلية رائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات.



واستمع الدكتور عمرو طلعت إلى تجارب ناجحة لعدد من نماذج الشباب والفتيات الذين حصلوا على تدريبات (قدوة تك– تنمية قدرات الشباب)، حيث نجح عدد من الشباب في تطوير تطبيقات وفرت حلول تكنولوجية مبتكرة لخدمة العديد من المجالات بالمجتمع، فيما قام آخرون بتأسيس شركات ناشئة، كما تم استعراض تجارب عدد من خريجى مبادرات العمل الحر الذين نجحوا في الحصول على فرص عمل متميزة في سوق العمل الحر.



وأوضحت مستشار وزير الاتصالات للتنمية المجتمعية الرقمية أبرز ما تم إنجازه والخطط المستقبلية في مشروعات التعاون المشترك بين الوزارة، والمحافظة في مجال التطوير المؤسسي الرقمي ودعم جهود التحول الرقمى بالمحافظة، ومنها دعم استحداث إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمى بديوان عام المحافظة، للمساهمة في خلق نموذج عمل جديد يضمن استدامة أعمال التحول الرقمي، وتنفيذ البرامج التدريبية المتخصصة اللازمة لمواكبة بيئة العمل للعاملين بمركز معلومات المحافظة والبوابة الإلكترونية والمراكز التكنولوجية المرشحين للعمل بتلك الوحدات.



وأكد وزير الاتصالات أن محافظة أسيوط زاخرة بالمواهب والقدرات والملكات التي تستطيع أن تحقق نقلة نوعية في كل أطياف الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مستعرضًا استراتيجية الوزارة وما تم تحقيقيه وما تسعى إلى تحقيقه وأثره التنموي والمجتمعي والاقتصادي، مشيدًا بقصص النجاح التي سمعها من الطلبة والخريجين التي يعكس أثر ما تقدمه الوزارة، لافتًا إلى أن: في عام ٢٠٢٣ استفاد ما يزيد على ١٧ ألف شاب وشابة من مبادرات الوزارة ونتطلع للمزيد.



ورحب محافظ أسيوط بوزير الاتصالات والوفد المرافق له، لافتًا إلى أن المحافظة لم تعد بعيدة عن اهتمامات الدولة ورعايتها فى مختلف المجالات وخاصة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهذا ما تلاحظ فى ضوء ما تشهده المحافظة من مشروعات تنموية وقومية حديثة تهدف إلى المساهمة فى تطوير كل المرافق والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين، والتى تأتى على رأسها إنشاء المنطقة التكنولوجية فى مدينة أسيوط الجديدة، بما تضمه من مشروعات خلقت فرص عمل جديدة لكثير من الشباب، وأتاحت الفرص أمام الشركات الناشئة لإقامة المشروعات والصغيرة لمواكبة التطور التكنولوجى السريع فى ظل دعم الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وتنفيذ خطط التنمية المستدامة، مؤكدًا على فتح أبواب المحافظة واحتضانها لكل المبادرات الحكومية والخاصة، والتى من شأنها دعم الشباب وتنمية مهاراتهم، بما يضمن تأهيلهم للمنافسة بقوة فى سوق العمل، وفتح مجالات جديدة ومتطورة أمامهم، بالإضافة إلى تدريب الشباب على أحدث نظم تكنولوجيا المعلومات ونظم الاتصالات والعمل على تنمية كوادر المجتمع المدنى بما يضمن استدامتها وفقًا لاحتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.



وأضاف المحافظ أنه يجرى تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وفقًا لأحدث التكنولوجية الحديثة ومنها مشروعات مجمعات الخدمات والمجمعات الزراعية والوحدات الصحية والمستشفيات النموذجية، ومد خطوط الاتصالات وكابلات الفايبر وأكثر من 149 مشروعًا فى قطاع الاتصالات ومشروعات متنوعة ما بين (أسواق ومواقف ونقاط إطفاء) بتكلفة 434 مليون جنيه تم نهوها بنسبة 100%، وعدد 4 مستشفيات و94 مكتب بريد و33 نقطة شرطة و11 محطة سكة حديد بكل قرى ومراكز المحافظة المستهدفة بالمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتشمل 149 قرية بعدد 7 مراكز، وتستهدف إنشاء أكثر من 2000 مشروع بتكلفة إجمالية تعدت 44 مليار جنيه.

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