نائب جامعة الأزهر للوجه القبلي يتابع امتحانات "الدراسات الإسلامية" في أسوان

أجرى الدكتور محمد عبدالمالك الخطيب نائب رئيس جامعة الازهر للوجه القبلي، جولة تفقدية داخل لجان امتحانات كلية الدراسات الإسلامية للبنين وكلية البنات الأزهرية بأسوان، لمتابعة سير أعمال الامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2024/2023م.



ورافقه خلال الجولة الدكتور كامل جاهين عميد كلية الدراسات الإسلامية للبنين، والأستاذ الدكتور إبراهيم مرسي عميد كلية البنات الأزهرية بأسوان، والوكلاء.



وأكد نائب رئيس الجامعة، أن جولته في لجان امتحانات كليات الأقاليم تأتي في إطار المتابعة الدورية لسير الامتحانات منذ اليوم الأول لانطلاقها؛ للاطمئنان على تقديم كافة سبل الدعم والرعاية اللازمة للطلاب والطالبات والتي من شأنها التيسير عليهم لأداء امتحاناتهم في لجان يسودها الهدوء والانضباط، كما شدد سيادته خلال الجولة على تواجد أستاذ المادة للرد على أي استفسارات من الطلاب.



وكان قد تابع في وقت سابق الدكتور محمد عبد المالك الخطيب، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، اليوم، جولاته التفقدية لمتابعة سير أعمال إمتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024/2023م، بكلية البنات الأزهرية بالأقصر الجديدة، وذلك للاطمئنان على حسن سيرها، يرافقه الأستاذ الدكتور عبدالوهاب فكري عميد الكلية، والسادة الوكلاء الكلية.



وخلال الجولة اطمن فضيلته على حسن سير الامتحانات والتأكد من الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات وتوفير المناخ الملائم للطالبات لتأدية امتحاناتهن في جو مناسب يوفر لهن الطمأنينة والراحة النفسية.



وقد أثنى نائب رئيس جامعة الأزهر على حسن الانضباط والالتزام في اللجان، وشدد على ضرورة الاهتمام بتنفيذ كافة الإجراءات الخاصة بضبط لجان الامتحانات، وعدم التهاون فيها.

وأكد نائب رئيس الجامعة الي هذا يأتي في إطار خطة الجامعة لمتابعة كافة أعمال الامتحانات بمختلف الكليات التابعة لفرع الجامعة والتأكد من انتظام اعمال الامتحان بسهولة ويسر.

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة