انهيار منزل بأبنوب ومحافظ أسيوط يوجه بإنقاذ سيدة تحت الأنقاض (صور)

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه يتابع حادث انهيار منزل مكون من طابقين في جزيرة العقب، التابعة لمركز بأبنوب موجهًا قوات الحماية المدنية والإنقاذ والإسعاف بسرعة إنقاذ سيدة مفقودة من تحت الإنقاض.

تلقى محافظ أسيوط إخطارًا من مركز سيطرة الطوارئ وغرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة يفيد انهيار منزل مكون من طابقين بجزيرة العقب بمركز أبنوب ووجود سيدة مسنة تحت الأنقاض جار إنقاذها.

تكليف السكرتير العام تفقد موقع المنزل المنهار

وأصدر محافظ أسيوط تكليفاته للسكرتير العام والأجهزة التنفيذية بتفقد موقع المنزل المنهار وتوجيه الحماية المدنية والإسعاف وفريق الإغاثة التابع للتضامن بسرعة إنقاذ السيدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفحص المنازل المجاورة حفاظًا على أرواح المواطنين.

كما انتقل إلى موقع الحادث اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة وقوات الحماية المدنية، وتم الدفع بعدد 3 سيارات حماية مدنية و2 سيارة اسعاف وسيارات الحملة الميكانيكية بالمركز لرفع الأنقاض والبحث عن سيدة مسنة وفريق الإغاثة التابع لمديرية التضامن الاجتماعي، بحضور خالد عبدالرءوف رئيس مركز ومدينة أبنوب ونوابه ومعدات الحملة الميكانيكية، وتم فرض طوق أمني حول المنزل وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها لإنقاذ سيدة مسنة من تحت الأنقاض.

وأمر المحافظ تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بمركز أبنوب ومديرية الإسكان لمعاينة المنزل وكتابة تقرير عن أسباب الحادث واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المنازل المجاورة، حفاظًا على أرواح قاطنيها وتكليف التضامن الاجتماعي بصرف الإعانات والتعويضات اللازمة في مثل هذه الحالات ومتابعة إنقاذ السيدة من أسفل الأنقاض.

وأوضح المحافظ بسرعة العمل على العثور علي السيدة، وتكليف مديرية التضامن الاجتماعي بالانتقال إلي موقع الحادث وتقديم الدعم للأهالي.

انهيار منزل

انهيار منزل

انهيار منزل

انهيار منزل