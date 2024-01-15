الإثنين 15 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يناقش المتغيرات المكانية ورصد التعديات على الأراضي الزراعية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط جهود وحدة المتغيرات المكانية لرصد التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء بالمراكز والقرى في مهدها تنفيذًا لخطة الدولة للحفاظ على الأراضي الزراعية لتوفير الأمن الغذائي لمصر وحفاظًا على الأرض الزراعية من التبوير ومنع البناء العشوائي والحد من مخالفات البناء.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن بتفعيل عمل المتغيرات المكانية بالمحافظات بالتعاون مع الجهات المعنية في هذا الشأن لرصد مخالفات البناء العشوائي والتعامل الفوري معها.

جاء ذلك خلال لقاءه مع المهندسة فاطمة عبدالحليم مدير وحدة المتغيرات المكانية بالديوان العام وممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة.

تذليل كافة المعوقات لتحقيق المستهدف

واستعرض محافظ أسيوط آخر مستجدات أعمال منظومة المتغيرات المكانية وتذليل كافة المعوقات لتحقيق المستهدف في رصد أية تعديات في مهدها وربط المنظومة مع كافة الأجهزة التنفيذية لسرعة تنفيذ قرارات الازالة.

وأكد المحافظ على أهمية التعاون بين كافة أجهزة الدولة كـ(رؤساء المراكز ورؤساء الوحدات القروية ومديرية الزراعة وحماية الأراضي ومديرية الري والجمعيات الزراعية ومديرية الأمن ومراكز الشرطة...) وغيرها للتصدى بكل حزم وفرض هيبة الدولة على أراضيها ومواجهة كل من تسول له نفسه التعدي على الأرض الزراعية أو أراضي أملاك الدولة.

وشدد اللواء عصام سعد على استمرار تنفيذ حملات رصد أي متغيرات مكانية والإزالة الفورية دون تهاون أو تقاعس من أي جهة داخل المحافظة على أن يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين من المتعدين حفاظًا على الرقعة الزراعية والحد من تبويرها فضلًا عن محاسبة المقصرين من الجهاز التنفيذي للمحافظة وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك لضمان عدم تكرار حالات التعدي والتعامل معها في المهد قبل تفاقمها وحفاظًا على حقوق المواطنين وتحقيق الصالح العام مشيرًا إلى متابعته المستمرة والميدانية لكافة مستجدات التعديات والمخالفات أو من خلال تقارير منظومة المتغيرات المكانية بصفة يومية حيث يتم تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المهام المكلف بها مسئول المتغيرات المكانية من رصد التعديات والتنسيق مع جهات الولاية في التعامل معها بكل حسم لضمان إنجاز كافة الأعمال بشكل سليم ودقيق خاصة وأن ذلك يمس الأمن الغذائي للبلاد والمواطنين والأجيال القادمة.

كان محافظ أسيوط قد شدد على مواصلة رصد جميع أشكال التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء والتصدي الفوري والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها في مهدها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لافتًا إلى تخصيص خطوط ساخنة بغرفة عمليات المحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بالتعديات على الأرض الزراعية أو أية مخالفات بناء على أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وحدة المتغيرات المكانية رصد التعديات على الأراضي الزراعية مخالفات البناء للحفاظ على الأراضي الزراعية توفير الأمن الغذائي لمصر

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