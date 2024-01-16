تحرير 65 محضر إشغالات بديروط خلال حملات لإزالة تعديات على حرم الطريق بأسيوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تكثيف حملات الإشغالات والمرافق بمراكز وأحياء المحافظة لإعادة الانضباط إلى الشارع وتحقيق السيولة المرورية وتخفيف الزحام ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأكد اللواء عصام سعد على أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لإزالة التعديات والاشغالات على حرم الطريق كشرطة المرافق ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي المرافق والاشغالات بالوحدات المحلية لتكثيف حملات المرافق وإلزام أصحاب المحلات التجارية بحدود محلاتهم لمنع انتشار تعديات الباعة الجائلين.



ضبط وتحرير محاضر للمخالفين



وأشار المحافظ إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط وتحرير محاضر للمخالفين والمتعدين على حرم الطريق والتعامل بكل حزم مع المخالفين للقانون دون تهاون أوتقاعس نظرًا لما تسببه من اختناقات مرورية وتعطيل للمرور.



وأوضح أنه تم تحرير 65 محضر اشغالات ومرافق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على حرم الطريق في إطار الحملات التي يتم شنها لضبط الشوارع وتيسير حركة مرور السيارات والمارة والحفاظ علي المظهر الحضاري والإلتزام بحرم الطريق العام، لافتًا إلى رفع إشغالات الباعة الجائلين التعديات على حرم الطريق وإزالة الحديد والحجارة أمام بعض المنازل.



وأشار المحافظ إلي أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات لضبط المخالفين وتحقيق السيولة المرورية ومنع التعدي علي حرم الطريق.

حملة اشغالات

حملة اشغالات

حملة اشغالات

حملة اشغالات