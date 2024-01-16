الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملات تشجير مستمرة وزراعة شتلات بمركز البداري ضمن مبادرة "زراعة 100 مليون شجرة"

مبادرة 100 مليون
مبادرة 100 مليون شجرة

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار أعمال التشجير وزراعة شتلات الأشجار المثمرة وغير المثمرة بالمراكز والقرى ضمن مبادرة "زراعة 100 مليون شجرة" تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووفقًا للاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة 2030، موجهًا بالاهتمام بزراعة الأشجار داخل المصالح الحكومية والميادين الرئيسية والفرعية وعلى جانبي الطرق العامة وذلك لزيادة المساحات الخضراء والمساهمة في إحداث نقلة حضارية وتحسين الصحة العامة للمواطنين والحفاظ على البيئه وذلك بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية وذات الصلة سواء الحكومية وغير الحكومية وذلك لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

تنفيذ حملات توعية بيئية وتشجير

وأشار محافظ أسيوط إلى أنه تم تكليف رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع إدارات المخلفات وشئون البيئة وكافة الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ حملات توعية بيئية وتشجير بالقرى والمراكز لتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة وزراعة الأشجار وزيادة المساحات الخضراء وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار لما لذلك من مردود اقتصادي وصحي على المواطنين.

وفي هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري تحت إشراف محمد حسن عبدالكريم رئيس المركز، بتنفيذ أعمال تشجير وزراعة بعض الشتلات وأشجار الزينة والأشجار المثمرة بمشاركة رضا خلف نائب رئيس المركز ووائل عبد الحي رئيس الوحدة المحلية بالنواورة وعلاء عبدالرحمن عيسى مدير شئون البيئة بمعرفة القسم الزراعي وتم زراعة عدد من الاشجار المثمرة  في الوحده الصحية بقريه النواورة ضمن المبادرة وجاري الاستكمال في باقي الوحدات المحلية والطرق والمحاور.

وأكد رئيس مركز ومدينة البداري أن حملات التشجير مستمرة علي مختلف قري المركز تنفيذا لتوجيهات الدولة المصرية واللواء عصام سعد محافظ أسيوط في إطار مبادرة زراعة 100 مليون شجرة ومبادرة التحضر الأخضر للحفاظ علي البيئة المحيطة.

ضمن مبادرة 100 مليون شجرة
ضمن مبادرة 100 مليون شجرة
ضمن مبادرة 100 مليون شجرة
ضمن مبادرة 100 مليون شجرة
ضمن مبادرة 100 مليون شجرة
ضمن مبادرة 100 مليون شجرة
ضمن مبادرة 100 مليون شجرة
ضمن مبادرة 100 مليون شجرة
ضمن مبادرة 100 مليون شجرة
ضمن مبادرة 100 مليون شجرة
ضمن مبادرة 100 مليون شجرة
ضمن مبادرة 100 مليون شجرة
ضمن مبادرة 100 مليون شجرة
ضمن مبادرة 100 مليون شجرة
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط استمرار أعمال التشجير وزراعة شتلات الأشجار المثمرة غير المثمرة مبادرة زراعة 100 مليون شجرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بزراعة الأشجار داخل المصالح الحكوميه

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