الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل مديرية الصحة الوقائية يشن حملة مفاجئة لفحص أعمال المركز الطبى بالوليدية

جانب من الجولة
جانب من الجولة

شن الدكتور أحمد سيد موسى وكيل مديرية الصحة للشئون الوقائية بمديرية الصحة بأسيوط، حملة مفاجئة للمرور المفاجئ على مركز طبي الوليدية والتابع للإدارة الصحية شرق أسيوط، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين، وفحص كافة أعمال المركز الطبي من عيادات وصيدلية وتسجيل مواليد ووفيات ومبادرات ومخازن وعهد ومستلزمات.


واطلع الدكتور أحمد سيد موسى وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية بأسيوط، والوفد المرافق على مؤشرات أداء العمل بالعيادات الصباحية والمسائية، وتردد المواطنين عليها في التخصصات الطبية المختلفة بالمركز.

 

واطمأن على توافر المستلزمات الطبية الخاصة بعيادة طب الأسنان، والمعمل موجهًا بأهمية التأكد من رضا المرضى والمواطنين على الخدمات الطبية المقدمة لهم، مع توفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضى.

من جانبه قام الدكتور عصام نبيل مدير إدارة التفتيش الفني مدير الرقابة الداخلية للقطاع الصحي بالمحافظة وفريق العمل، بمراجعة كافة الأجهزة الطبية فنيا ومراجعة السجلات والدفاتر والمخازن إداريًا.


كما تفقد الدكتور أحمد سيد موسى وكيل المديرية ومرافقوه، جميع الأقسام والغرف المختلفة بالمركز الطبي، وذلك لمعاينتها على الطبيعة، وتفقد مخازن المركز، ومعاينة غرفة قطع التذاكر وغرفة الطوارئ، والصيدلية، وغرفة النفايات، وغرفة الملفات، وغرفة المبادرات، والتعقيم والمعمل، والعيادات الخارجية، والتطعيمات، ومتابعة الأطفال، ومتابعة الحوامل، وفحص السمع لحديثي الولادة، ونادي الأسرة، وتنظيم الأسرة.


وشدد الدكتور أحمد سيد على توفير خدمة التطعيمات الروتينية خلال جميع أيام الأسبوع، وأسفرت الجولة عن إحالة بعض المخالفين للتحقيقات بديوان عام المديرية ونقل آخرين طبقًا لحاجة العمل.

جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
جانب من الجولة
الدكتور احمد سيد موسي وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية بمديرية الصحة باسيوط مركز طبي الوليدية انتظام سير العمل كافة أعمال المركز الطبي عيادات وصيدلية

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