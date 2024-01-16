للمرة الثانية.. حصول "صيدلة أسيوط" على تجديد شهادة الأيزو

أعلن الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، حصول كلية الصيدلة على تجديد شهادة الأيزو (9001:2015 ISO) للمرة الثانية؛ المختصة بنظام إدارة الجودة للهيكل الإداري وكفاءة العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن الحصول على الأيزو يأتي نتيجة للجهود المستمرة في العمل على تطوير والحفاظ على جودة النظام الإداري.



وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، أثناء لقائه اليوم الثلاثاء، بأعضاء شركة (AJA) المانحة لشهادة الأيزو برئاسة الدكتور محمد عثمان والوفد المرافق له، وبحضور الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعميد كلية الصيدلة، والدكتور حسن رفعت وكيل كلية الصيدلة لشئون التعليم والطلاب ومدير وحدة ضمان الجودة بالكلية، والدكتورة جيلان عبد الرازق نائب مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية، أن حصول كليه الصيدله على شهاده الايزو وتجديدها، يعد أحد أهم إنجازات الجامعه وعلامه من علامات تميزها وارتقائها، وتعزيز صورتها بين مختلف مؤسسات المجال الأكاديمي العالمية المرموقة.







وهنأ الدكتور المنشاوي إدارة كلية الصيدلة وأعضاء الكادر الأكاديمى والجهاز الإدارى على هذا الإنجاز المتميز، مشيرًا إلى أن استمرارية تحسين الأداء والعمل على استيفاء معايير الجودة، وكفاءه الخدمات الإدارية والأكاديمية تأتي تحقيقا لأهداف وخدمة خطة الجامعة الاستراتيجية للتطوير والمنافسه بقوة في السوق المحلية والدولية.



وأشار الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعميد كلية الصيدلة، إلى أن الكلية استوفت المعايير التى تضمنت كفاءة العملية التعليمية، كفاءة التوثيق والجهاز الإدارى ومراجعة وتقييم أعمال الامتحانات ولجان رصد الامتحانات، مؤكدًا على أن حصول الكلية على التجديد الثانى لشهادة الأيزو يأتى فى إطار الدعم المقدم من إدارة الجامعة للكلية ويعكس حجم العمل المبذول، والتطوير المستمر بها سواء على مستوى العملية التعليمية أو الإدارية.