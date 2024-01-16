الثلاثاء 16 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مناقشة تقارير الزيارات الميدانية والتدريبات الصيفية لطلاب برنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائي بأسيوط

جانب من التدريب
جانب من التدريب

شهد الدكتور جمال تاج عبد الجابر رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية اليوم؛ مناقشة تقارير طلاب برنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائي الفرقة الثانية حول الزيارات  الميدانية والتدريبات الصيفية التي تمت خلال الفترة الماضية، وذلك فى إطار حرص جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية على تحقيق رسالتها والتي تهدف إلى تقديم تعليم تكنولوجي متميز من خلال برامج عليمة ذات جودة عالية.


جاء ذلك بحضور الدكتور سامح محمد مصطفى وكيل كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد حمدي أستاذ مساعد بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، والدكتور خالد حمدي أستاذ مساعد بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، والدكتور أحمد المسلمي مدرس بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، والدكتور جمال السيد مدرس بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.


 


وأعرب الدكتور جمال تاج رئيس الجامعة عن سعادته لما شاهده من مستوى علمي متميز خلال مناقشتهم فيما تم من تدريبات وزيارات ميدانية، الأمر الذي يعكس مدى اهتمامهم على التعلم وربط الجانب النظري بالجانب العملي وذلك لصقل خبراتهم ومهاراتهم لتلبية متطلبات سوق العمل.


كما أكد رئيس الجامعة، على حرص الجامعة على توفير فرص تدريبية لكافة طلاب الجامعة، وذلك من خلال عقد شركات مع العديد من الجامعات والمؤسسات الصناعية؛ لتقديم تعليم تكنولوجي يمتاز بالجودة والكفاءة التي يتطلبها سوق العمل، ناصحًا الطلاب بضرورة الإستفادة من الإمكانيات التي توفرها الدولة المصرية والجهود التي تبذلها لتوفير مستوى تعليمي يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لرؤية مصر ٢٠٣٠.

 


وأوضحت اللجنة المشرفة على التدريبات، أن التدريبات والزيارات الميدانية ضمت العديد من الجهات منها مجموعة المنصور للتجارة والتوزيع - سيكلام بالإسكندرية، وشركة تصنيع وتعبئة كوكاكولا بأسيوط، ومجموعة هارفست فوودز- البوادي بالإسكندرية. 


 

IMG-20240116-WA0048
IMG-20240116-WA0048
IMG-20240116-WA0045
IMG-20240116-WA0045
IMG-20240116-WA0049
IMG-20240116-WA0049
IMG-20240116-WA0047
IMG-20240116-WA0047
IMG-20240116-WA0039
IMG-20240116-WA0039
IMG-20240116-WA0046
IMG-20240116-WA0046
الدكتور جمال تاج عبد الجابر رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية تقارير طلاب برنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائي الزيارات الميدانية والتدريبات الصيفية جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة لشئون التعليم والطلاب

مواد متعلقة

محافظ أسيوط يبحث تنمية الموارد الذاتية وترشيد الإنفاق بالقطاعات الخدمية والوحدات المحلية

حملات تشجير مستمرة وزراعة شتلات بمركز البداري ضمن مبادرة "زراعة 100 مليون شجرة"

محافظ أسيوط يناقش مشروعات الخطة الاستثمارية لمراكز ديروط والقوصية والفتح وحي غرب

تحرير 65 محضر إشغالات بديروط خلال حملات لإزالة تعديات على حرم الطريق بأسيوط

الأكثر قراءة

بعد 4 سنوات زواج.. سر طلاق ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضى

أسرار أنفاق حماس تثير دهشة المسئولين فى إسرائيل والولايات المتحدة

4 تغييرات في تشكيل الفراعنة أمام غانا بأمم أفريقيا (خاص)

فى عيد ميلادها الـ44.. ياسمين عبدالعزيز تُعلن انفصالها عن "العوضى"

"أمن المنوفية" يتمكن من العثور على طفلة اختطفت من أمام منزلها بالباجور

"المرأة والساطور".. ننشر صور سائق قتلته زوجته ووضعته فى أكياس بمدينة بدر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

عن الإصلاح الإدارى

جلال حمام

عاوز تقرَّب؟.. جرَّب!

مدحت بشاى

وشهد شاهدٌ من أهل الفكر والتفكير

لواء. محسن الفحام

عقيدة الأمن المصرى

محمد عبدالعزيز

لأنها دولة

حسين دعسة

أجندة سياسية وإنسانية تجمع مواقف الأردن واليونان

عبدالوهاب داود

بهجة الشعر.. زينة افتتاح معرض الكتاب هذا العام

وائل لطفي

عن الصحافة المصرية

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تخوفات من الانهيار الكامل.. حرب إسرائيل الفاشلة فى غزة تهدد اقتصادها

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان بالرصاص واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس