مناقشة تقارير الزيارات الميدانية والتدريبات الصيفية لطلاب برنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائي بأسيوط

شهد الدكتور جمال تاج عبد الجابر رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية اليوم؛ مناقشة تقارير طلاب برنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائي الفرقة الثانية حول الزيارات الميدانية والتدريبات الصيفية التي تمت خلال الفترة الماضية، وذلك فى إطار حرص جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية على تحقيق رسالتها والتي تهدف إلى تقديم تعليم تكنولوجي متميز من خلال برامج عليمة ذات جودة عالية.



جاء ذلك بحضور الدكتور سامح محمد مصطفى وكيل كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد حمدي أستاذ مساعد بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، والدكتور خالد حمدي أستاذ مساعد بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، والدكتور أحمد المسلمي مدرس بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، والدكتور جمال السيد مدرس بكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة.







وأعرب الدكتور جمال تاج رئيس الجامعة عن سعادته لما شاهده من مستوى علمي متميز خلال مناقشتهم فيما تم من تدريبات وزيارات ميدانية، الأمر الذي يعكس مدى اهتمامهم على التعلم وربط الجانب النظري بالجانب العملي وذلك لصقل خبراتهم ومهاراتهم لتلبية متطلبات سوق العمل.



كما أكد رئيس الجامعة، على حرص الجامعة على توفير فرص تدريبية لكافة طلاب الجامعة، وذلك من خلال عقد شركات مع العديد من الجامعات والمؤسسات الصناعية؛ لتقديم تعليم تكنولوجي يمتاز بالجودة والكفاءة التي يتطلبها سوق العمل، ناصحًا الطلاب بضرورة الإستفادة من الإمكانيات التي توفرها الدولة المصرية والجهود التي تبذلها لتوفير مستوى تعليمي يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لرؤية مصر ٢٠٣٠.



وأوضحت اللجنة المشرفة على التدريبات، أن التدريبات والزيارات الميدانية ضمت العديد من الجهات منها مجموعة المنصور للتجارة والتوزيع - سيكلام بالإسكندرية، وشركة تصنيع وتعبئة كوكاكولا بأسيوط، ومجموعة هارفست فوودز- البوادي بالإسكندرية.





IMG-20240116-WA0048

IMG-20240116-WA0045

IMG-20240116-WA0049

IMG-20240116-WA0047

IMG-20240116-WA0039