الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

افتتاح المؤتمر العلمي السنوي للأمراض الجلدية "أسيوط ديرما 2024"

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

افتتح الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط؛ اليوم الأربعاء؛ فعاليات المؤتمر العلمى السنوى؛ لقسم الأمراض الجلدية، بكلية الطب بالجامعة بعنوان "أسيوط ديرما٢٠٢٤"، والذى يناقش على مدار يومين؛ التقنيات الحديثة فى تشخيص، وعلاج الأمراض الجلدية المختلفة.


حضر فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، والدكتورة أمانى عمر وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور إيهاب فوزى المدير التنفيذى لمستشفيات أسيوط الجامعية، والدكتورة إيمان رياض رئيس قسم الأمراض الجلدية  ورئيس المؤتمر، والدكتورة سحر عبد المعز الأستاذ بقسم الأمراض الجلدية وسكرتير عام المؤتمر، والدكتور محمد سيد مرزوق وكيل مديرية الصحة بأسيوط، ورؤساء شرف المؤتمر  الدكتورة إنصاف عبدالحميد، والدكتور علاء مباشر، والدكتورة نجوى عيسى الأساتذة بقسم الأمراض الجلدية بكلية الطب بالجامعة، ولفيف من أساتذة وخبراء الأمراض الجلدية من مختلف الجامعات المصرية.


وفى مستهل كلمته؛ أكد الدكتور أحمد المنشاوي، أهمية المؤتمر لأنه يناقش آخر الطفرات العلاجية التى  توصل إليه العلم الحديث فى علاج بعض الأمراض الجلدية، موجها الشكر لقسم الأمراض الجلدية بكلية الطب، الذى دأب كل عام- من خلال مؤتمره السنوى- على تقديم حزمة من التقنيات الحديثة فى تشخيص وعلاج الأمراض الجلدية المختلفة؛ ومواكبته لكل ما هو جديد فى هذا التخصص.


وأثنى الدكتور أحمد المنشاوي، على الدور المهم الذى تقدمه كلية الطب بمختلف أقسامها العلمية، وكذلك المستشفيات الجامعية بتخصصاتها المختلفة في الاهتمام الكامل بملف الرعاية الصحية، والمثابرة فى تقديم خدمة طبية، وعلاجية متميزة، وفائقة؛ لكافة المرضى من شتى محافظات الجمهورية، مؤكدًا على إستمرار دعم إدارة الجامعة لهذا الملف الصحى؛ من خلال تسخير كل ما تملكه من إمكانيات طبية متقدمة، وكوادر طبية ماهرة في كافة التخصصات الطبية؛ لتطوير المنظومة الطبية والعلاجية بالجامعة والارتقاء بها؛ وهو الأمر الذى يأتى على رأس أولويات الدولة المصرية، والتى تسعى دومًا إلى بذل جهود مضنية وحثيثة؛ لتوفير رعاية طبية متكاملة لكافة مواطنيها.


ومن جانبه؛ دعا الدكتور علاء عطية شباب أطباء قسم الأمراض الجلدية، إلى العمل على نشر الوعى الصحى لدى أفراد المجتمع؛ لمحاصرة الأمراض المعدية التى تنتقل من شخص لآخر عن طريق الجلد، إلى جانب متابعة التطورات العلمية المتلاحقة فى الأمراض الجلدية على مستوى العالم، هذا فضلًا عن الإستفادة من خبرات كوادر القسم فى تشخيص وعلاج الأمراض الجلدية المختلفة.


وحول تفاصيل المؤتمر؛ كشفت الدكتورة إيمان رياض، أنه يتضمن ١٠ جلسات علمية -على مدار يومين-  والتى تناقش مرض البهاق؛ تشخيصه والاتجاهات الحديثة لعلاجه، الجديد فى علاج التهاب الجلد التأتبى (الإكزيما)، والجديد فى علاج حبوب الشباب الناجمة عن الخلل فى الغدد الدهنية، حقن "البوتكس" كوسيلة فعالة لعلاج تجاعيد الوجه، والتعرق المفرط، التقنيات الحديثة فى علاج الثعلبة، والصدفية، هذا إلى جانب مناقشة بعض الأمراض الجلدية التى تصيب الأطفال، والتقنيات الحديثة لعلاجها، وعلاج  التحسس الدوائي، بالإضافة إلى بعض الجلسات لعرض عدد من الحالات الإكلينيكية؛ لرفع الوعى لدى شباب الأطباء فى تشخيص، وعلاج الأمراض الجلدية المختلفة.


وأشارت الدكتورة سحر عبدالمعز؛ إلى أن المؤتمر هذا العام يسلط الضوء الطفرات العلاجية الحديثة فى علاج بعض الأمراض الجلدية ومن ضمنها؛ البهاق والصدفية والثعلبة؛ وذلك من شإنه الإسهام فى تقديم معرفة طبية شاملة لشباب الأطباء من أبناء القسم من داخل أسيوط وخارجها.

الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط المؤتمر العلمي السنوي الأمراض الجلدية بكلية الطب التقنيات الحديثة فى تشخيص علاج الأمراض الجلدية المختلفة

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