الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أسيوط تستعد لافتتاج كوبري المشاة على الترعة الإبراهيمية بقرية بني يحيى

الانتهاء من كوبري
الانتهاء من كوبري المشاة

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن الانتهاء من إنشاء كوبري المشاة المعدني بقرية بني يحيى التابعة لمركز القوصية على الترعة الإبراهيمية أعلى السكة الحديد، على أن يتم إنهاء أعمال اللمسات والتشطيبات النهائية تمهيدًا لافتتاحه لتسهيل النقل والانتقال لعبور طلاب وتلاميذ المدارس والمواطنين بالتعاون بين المحافظة والإدارة المركزية للري والموارد المائية.

اهتمام الدولة بتلبية طلبات المواطنين

وذلك في إطار اهتمام الدولة بتلبية طلبات المواطنين والقضاء على المشاكل التي تواجههم ووضع حلول لها، موضحًا أن الكوبري مصمم خصيصًا لعبور المشاة من أجل المصلحة العامة للمواطنين والعمل على راحتهم وعدم تحمل مشقة الانتقال وتقليل المخاطر والحفاظ على سلامة وصحة تلاميذ وطلاب المدارس من المخاطر التي كانت موجودة من قبل أثناء الذهاب والأياب والعكس وتخفيف العبء عن كاهل أسرهم.

وأكد اللواء عصام سعد تقديمه لكل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مشروعات وتطوير خدمات للمواطنين بقرى ونجوع المحافظة طبقًا للإمكانيات المتاحة تحقيقًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر2030، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

كوبري المشاة المقام على الترعة الإبراهيمية يسهل حركة المواطنين

وأوضح اللواء محمد عزت، رئيس مركز ومدينة القوصية، أن كوبري المشاة المقام على الترعة الإبراهيمية يسهل حركة المواطنين من الغرب الى الشرق والعكس حيث قد تم إدراجه ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي المنتهي لمركز القوصية تحت إشراف رباح حمدي محمود، رئيس الوحدة المحلية ببنى قرة.

جاء ذلك في إطار التسهيل على المواطنين وخدمتهم وحمايتهم من عبور الطريق السريع والمعديات النهرية بالإضافة إلى مخاطر عبور شريط السكة الحديد في أماكن  مخالفة غير مخصصة للعبور، وبناءًا على ذلك تم إدراج الكوبري بخطط الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية.

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اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنشاء كوبري المشاه المعدني بقرية بني يحيى لمركز القوصية الترعة الإبراهيمية السكة الحديد

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