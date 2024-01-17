"صحة أسيوط" تشن حملة مفاجئة على المنشآت الصحية

شنت مديرية الصحة في أسيوط حملة مكبرة برئاسة الدكتور أحمد سيد موسى وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية مدير المكتب الفني، على عدد من المنشأت الصحية ضمت مستشفى أبنوب المركزي والمركز الطبي بالمسح ووحدة صحية كوم أبو شيل التابعة للإدارة الصحية بأبنوب.



وتفقد الاستقبال العام بالمستشفى والأقسام الداخلية المختلفة، وتم الإطلاع على سجلات الحضور والانصراف، كما تم الالتقاء ببعض من المترددين على الاستقبال وبعض مرافقين المرضي لمعرفة وقياس رضا المواطن عن الخدمات الطبية المقدمة لهم.

التأكد من توافر الأمصال والطعوم



كما تم تفقد الاستقبال للتأكد من توافر الأمصال والطعوم وأدوية الطوارئ والطبيب وطاقم التمريض المكلف بأداء الخدمات.



جاء ذلك بناءً على قرار الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، بتشكيل اللجنة من إدارة التفتيش الفني والرقابة الداخلية والطوارئ ومكافحة العدوي والمتابعة والعلاقات العامة بالمديرية والتمريض، برئاسة الدكتور أحمد سيد موسي وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية بأسيوط، للمرور المفاجئ علي مختلف المنشآت الصحية.



من جانبه، أكد الدكتور أحمد سيد موسى وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية مدير المكتب الفني قيام اللجنة بالمرور على مستشفى أبنوب المركزي والوحدة الصحية بقرية كوم أبو شيل والمركز الطبي بالمسح.



وأشار الدكتور أحمد سيد موسى، إلى أنه تم مفاجئة المنشآت الصحية، ورصد بعض السلبيات الفنية والإدارية والتي تم تصحيحها خلال الجولة والتوجيه بضرورة عدم تكرار تلك السلبيات مستقبلًا كما تم إحالة بعض المخالفات الفنية والإدارية والمخالفين للتحقيقات العاجلة بديوان المديرية.



وأكد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، استمرار وتكثيف الحملات المفاجئة على مختلف المنشآت الصحية بقرى ومراكز ومدن المحافظة فى مختلف الأوقات صباحًا ومساء وليلا وبعد منتصف الليل لرصد كافة الملاحظات وتذليل أي مشكلات وعمل لقاءات بالمرضى ومرافقيهم والاستماع إلى متطلباتهم للتعرف على مدى رضا المواطنين عن مقدمى الخدمات والرعاية الطبية ووضع حلول عاجلة لآية مشكلات؛ حرصًا على تقديم أفضل خدمة طبية لائقة للمواطنين، موضحًا أن الهدف من هذه الجولات إعادة الانضباط والاطمئنان على توافر المستلزمات والأدوية والوقوف على مشكلات المرضى.

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة