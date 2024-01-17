أسيوط تشارك فى تدريب الاتصال بمشروع تعزيز خدمات مياه الشرب والصرف الصحي

شاركت محافظة أسيوط ، في تدريب مهارات الاتصال والتسيير للميسرين المحليين لبطاقة تقييم الخدمات، بحضور ممثلي 4 محافظات (أسيوط – المنيا –سوهاج – قنا)، وذلك ضمن مشروع تعزيزاستدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بصعيد مصر "ISWS"، والذي يجري تنفيذه بالتعاون والشراكة مع الحكومة الهولندية، ممثلة في وكالة التعاون الدولي لإتحاد البلديات الهولندية "VNG International" ووزارة التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والذي يجرى تنفيذه في 4 محافظات بصعيد مصر والذي يحظى باهتمام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية.



جاء ذلك بحضور ساندر ماتيوس مدرب واستشاري بوكالة التعاون الدولي لاتحاد البلديات الهولندية، وأحمد محرز استشاري مشروع تعزيز استدامة خدمات المياه والصرف الصحي، بالتعاون مع اتحاد البلديات الهولندية "vng"، والدكتور عمر عثمان منسق المشروع بوزارة التنمية المحلية، والمهندسة شيماء سليمان مدير مكون المشاركة المجتمعية بمكتب تنسيق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في وزارة التنمية المحلية، ومسئولى المشاركة المجتمعية ومنظومة الشكاوى الحكومية واتاحة المعلومات بالبرنامج.



وتم خلال ورشة العمل عرض ومناقشة مهارات الميسرين الأساسية والاستفادة من التجارب والخبرات، حيث استعرض ساندر ماتيوس وأحمد محرز خلال التدريب الميسر والمهارات الأساسية وكيفية خلق بيئة آمنة وتعاونية والتواصل بفعالية وإدارة ديناميكيات المجموعات وكيفية إعطاء وتلقى التغذية العكسية والتعقيب بشكل سليم، والتعامل مع السلوكيات الصعبة والنزاعات ونشر ثقافة التعاون والعمل مجزء من فريق مع الميسرين الآخرين، فضلًا عن شرح مراحل بناء فريق أو مجموعة العمل وشرح نموذج سكارف وكيفية تطبيقه، كما تم تقسيم مجموعات عمل لوضع المقترحات والحلول لتحسين تنفيذ جلسات التشاور وبطاقة تقييم الخدمات ثم تلخيص مخرجات اليومين الأول الثاني وتقييم ورش العمل.



وأكد محافظ أسيوط،على أهمية تنفيذ مشروع تعزيز استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي معلنًا دعمه الكامل لمشروعات تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز استدامتها، تنفيذًا لتوجيهات الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

لافتًا إلى أهمية التعاون بين وزارة التنمية المحلية ووكالة التعاون الدولي لاتحاد البلديات الهولندية لتأهيل وتدريب العاملين بالإدارة المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى ضمن مشروع تعزيز استدامة خدمات المياه والصرف الصحي بهدف تعزيز استدامة استثمارات وخدمات المياه والصرف الصحي التي قامت بها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية وخاصة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) والمشروع القومي لتطوير الريف المصري وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، فضلًا عن أهمية مكونات المشروع التي تتمثل في إشراك المواطنين والتواصل مع أصحاب المصلحة وتحسين نظم المشاركة المجتمعية وإدارة الشكاوي لخدمات المياه والصرف الصحي ودعم الجوانب التشغيلية والتنسيق بين الجهات المعنية وتبادل الخبرات وتحسين وسائل التواصل بين الجهات الفاعلة بما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في الحصول علي الخدمات الأساسية بجودة عالية.



وحث محافظ أسيوط، جميع المشاركين في ورش العمل والتدريب بضرورة الاستفادة من جميع مخرجات المشروع وتعظيم الاستفادة منها في تعزيز دور الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي محليًا ومركزيًا في تحسين تقديم الخدمات في إطار من اللامركزية وذلك بما يتماشى مع توجهات الحكومة المصرية في جميع القطاعات وبما يتكامل مع الجهود التي بذلتها الدولة خلال الــ 9 سنوات الماضية.

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