الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط: يجب التنسيق بين الجهات المعنية بالقضايا السكانية وإزالة المعوقات

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، ضرورة التعاون والتنسيق والتضافر المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني للعمل على قضايا السكان ووضع حلول وتنفيذ الخطط الموضوعة وتحقيق الأهداف المقررة للحد من الزيادة السكانية طبقًا لخطة الدولة واهتمام القيادة السياسية بتنفيذ استراتيجية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة بكافة الطرق الممكنة.


وأشار اللواء عصام سعد، إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل كافة العقبات التي قد تقف حيال تنفيذ مقترحات ومشروعات وأعمال تعمل على خفض معدلات المواليد والتي تؤدي إلى زيادة الكثافة السكانية بالمحافظة وهو ما يؤثر على معدلات الإنجاز وتحقيق التنمية الشاملة والحقيقية بشكل سلبي، مشيرًا إلى العمل على دعم القضية السكانية وفقًا للإمكانات المتاحة تحقيقًا لأهداف الخطة الاستراتيجية للسكان والوصول للمستهدف المرجوة منها.


كانت اللجنة التنسيقية للسكان بأسيوط قد عقدت اجتماعا بقاعة الاجتماعات بمركز النيل للإعلام في ميدان المجذوب بمدينة أسيوط بناء على توصيات المجلس الإقليمى للسكان برئاسة محافظ أسيوط.

جاء ذلك بحضور محمد عبده بخيت مقرر المجلس القومي للسكان بأسيوط، والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بأسيوط، ومحسن جمال مدير عام الإدارة العامة لإعلام وسط الصعيد بالهيئة العامة للاستعلامات، ومصطفى محمد إبرهيم مدير مكتب السكرتير العام، وعدد من أعضاء المجلس القومي للسكان ووحدة السكان بالمحافظة وبمشاركة ممثلو الجهات الشريكة والمعنية (الصحة، التربية والتعليم،، الشباب والرياضة، الأوقاف، الأزهر الشريف، التضامن الاجتماعي، مديرية العمل، ومديرية الزراعة، والمجلس  القومي للمرأة فرع أسيوط، وحدة السكان، وجمعية تنظيم الأسرة، والهيئة العامة للاستعلامات، الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية، ومركز التدريب بديوان عام المحافظة).

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط قضايا السكان وضع حلول وتنفيذ الخطط تحقيق الأهداف المقررة الزيادة السكانية وتذليل كافة العقبات

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